Una corte de Turquía condena a un veterano periodista bajo la controversial ley de medios

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Un tribunal de Estambul condenó el martes a un veterano periodista turco a dos años y seis meses de prisión por cargos de «difundir información engañosa», informaron el propio periodista y organizaciones de derechos humanos.

El caso contra Zafer Arapkirli, columnista del diario opositor BirGün, se originó en unos comentarios que publicó en X sobre enfrentamientos internos en Siria tras el derrocamiento en 2024 del presidente Bashar al-Asad.

Sus publicaciones se referían, en particular, a los enfrentamientos mortales entre los partidarios de Assad y las fuerzas alineadas con las nuevas autoridades sirias en aldeas de mayoría alauita.

Turquía, que apoyó la ofensiva rebelde que derrocó a Al-Asad, ha forjado desde entonces estrechos lazos con el nuevo liderazgo de Siria bajo la presidencia de Ahmed al-Sharaa.

En 2022, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan aprobó una polémica ley que castiga con hasta tres años de prisión la difusión de información «engañosa».

Al dirigirse al tribunal, Arapkirli negó los cargos.

«Quiero denunciar aquí, en presencia del fiscal, un delito más grave: arrastrar colectivamente al público a una profunda oscuridad», declaró, según la Asociación de Estudios sobre Medios y Derecho (MLSA, por sus siglas en inglés).

El tribunal absolvió a Arapkirli de un cargo separado de incitación al odio y enemistad.

En una entrevista telefónica con la AFP, Arapkirli dijo que apelaría el fallo.

Las autoridades «están intentando crear obstáculos y restringir nuestro trabajo, pero nuestra resistencia continuará de todos modos», dijo el periodista cuando se le preguntó qué significaba en la práctica la condena.

En Turquía las penas de prisión de tres años o menos rara vez se ejecutan, pero por lo general obligan a los condenados a comparecer en vistas judiciales posteriores y suponen elevados costos legales.

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