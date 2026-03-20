Una cumbre iberoamericana abordará cuestiones climáticas la próxima semana en España

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Madrid, 20 mar (EFE).- La XIII Conferencia Iberoamericana de ministros de Medio Ambiente y Clima se celebrará la próxima semana en la ciudad española de Málaga (sur) para tratar asuntos como el despliegue de sistemas de alerta temprana, la evaluación de riesgos del impacto del cambio climático o la gestión sostenible del agua.

En un comunicado divulgado este viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) español, organizador del evento junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), señaló que esta cumbre se llevará a cabo en el Museo de Málaga del 25 al 26 de marzo y estará organizado en sesiones temáticas.

Esas sesiones estarán también vinculadas, según especificó la citada cartera, a cuestiones de biodiversidad y gestión forestal, protección del océano y contaminación por plásticos.

El espacio iberoamericano alberga una gran diversidad geográfica, ecológica y cultural, si bien, según apuntó la nota, esta riqueza natural «coexiste con una alta vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos y una importante dependencia de sectores productivos intensivos en recursos naturales».

Esto refuerza la urgencia de avanzar hacia modelos de desarrollo resilientes, inclusivos y sostenibles, añadieron.

El Miteco señaló que el contexto actual se caracteriza también por la «acelerada pérdida de biodiversidad, la contaminación de suelos, aire y aguas, así como por la presión creciente sobre los recursos hídricos, lo cual tiene efectos directos en la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de las personas».

Por ello, se plantea la necesidad de reforzar la colaboración y los medios de implementación, incluyendo la financiación, la transferencia de tecnología y el incremento de capacidades en la región.

Adopción de la Agenda Medioambiental Iberoamericana

En la pasada XII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima, desarrollada en Islas Galápagos en 2024, se abordó la conservación, protección y uso sostenible del océano; la contaminación y residuos sólidos por plásticos; los glaciares e incremento del nivel del mar, así como los mecanismos financieros innovadores para reforzar la gestión ambiental.

Ahora, a fin de dar continuidad y defender la cooperación conjunta, se adoptará la Agenda Medioambiental Iberoamericana, como marco programático central de la cooperación ambiental hasta 2030, anticipó la nota.

La finalidad de esto es «fortalecer la gobernanza ambiental, facilitar el intercambio de buenas prácticas y crear sinergias con las agendas globales».

La Conferencia en Málaga coincidirá con el 35 aniversario de la creación de la Conferencia Iberoamericana y se enmarca en las actividades preparatorias para la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno en 2026, que se desarrollará en Madrid bajo el lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la Proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’.

La última jornada de la XIII Conferencia coincidirá con una visita de campo a la finca de titularidad pública de La Almoraima (Cádiz), propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), que con más de 14.000 hectáreas la mayoría de carácter forestal, tiene un gran valor ambiental. EFE

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