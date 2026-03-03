Una delegación española impulsa proyectos de desarrollo y de cooperación con Bolivia

La Paz, 3 mar (EFE).- Una misión de autoridades locales de España, vinculadas a fondos de cooperación de las regiones de Extremadura y Andalucía, desarrolla este martes en Bolivia una visita para la elaboración conjunta de una agenda técnica de cooperación en temas de «gobernanza territorial y autonomías».

En declaraciones a EFE, el presidente del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), Miguel Ángel Morales, explicó que la misión está enfocada en «mostrar los proyectos» que se desarrollan en Extremadura y que «pueden ser de utilidad» para Bolivia.

«Nosotros, sin ningún ánimo de enseñar nada, mostramos nuestra experiencia, nuestro conocimiento, por si son útiles a los bolivianos y a las bolivianas», afirmó.

En la delegación también destaca la presencia de Francisco Reyes, representante del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

Esta delegación, que inició su labor el lunes y concluirá su visita el jueves, responde a una invitación del Ministerio de la Presidencia de Bolivia y busca reflejar la labor de cuatro décadas en España y, desde hace 28 años, también en Bolivia.

El representante de Felcode señaló que España, mediante sus diversos fondos locales de desarrollo, ha contribuido en Bolivia en los últimos 28 años, en las regiones de la Chiquitania, el sureño departamento de Tarija, el departamento amazónico de Beni y el altiplano de La Paz.

Por su parte, el viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia, explicó en un comunicado que la visita de los representantes de los fondos de cooperación descentralizada de España busca «establecer una agenda técnica de intercambio en materia de gobernanza territorial y autonomías».

Una de las primeras actividades fue la reunión desarrollada en la Cancillería de Bolivia, con la participación del vicecanciller, Carlos Paz Ide, y la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos.

En dicho encuentro se habló sobre las experiencias comparadas de los modelos autonómicos y de gobernanza en España y Bolivia, junto con temas sobre la coordinación intergubernativa y planificación territorial, buenas prácticas en financiamiento regional y gestión pública local, además de la exploración de «posibles líneas de cooperación técnica».

La agenda de la delegación española incluye una reunión con la ministra boliviana de Turismo, Cinthya Yañez, encuentros con el embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas, y representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Está previsto igualmente un desplazamiento a la región de Santa Cruz, la más poblada y considerada el motor económico del país, para mantener reuniones con otros sectores. EFE

