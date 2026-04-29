Una ecuatoriana premiada en Londres por su labor en la protección de aves en las Galápagos

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Viviana García

Londres, 29 abr (EFE).- La galapagueña Paola Sangolqui recibió este miércoles el prestigioso premio Whitley de naturaleza por su labor de conservación de los petreles de las Galápagos, un ave oceánica en peligro de extinción por el cambio climático y la labor de las pesquerías, dijo a EFE la galardonada en una entrevista en Londres.

Sangolqui recogió el premio del Fondo Whitley para la Naturaleza (WFN, en inglés) en la Real Sociedad Geográfica de Londres de mano de la princesa Ana, hermana del rey británico Carlos III, junto con otros cinco galardonados de distintos continentes.

El WFN es una organización benéfica británica que apoya a líderes comunitarios dedicados a la conservación. Desde su creación en 1993, ha canalizado millones de libras a más de 230 conservacionistas que trabajan en más de ochenta países.

Además de Sangolqui, fueron galardonados con este mismo premio Barka Subba, de la India, por liderar el primer movimiento comunitario para proteger la salamandra del Himalaya, y Marina Kameni, de Camerún, quien está recuperando poblaciones de anfibios en el suroeste de su país.

A ellos se suman Moreangels Mbizah, de Zimbabue, que trabaja en un proyecto destinado a permitir el movimiento de leones entre áreas protegidas; Parveen Shaikh, de la India, por la protección del rayador indio, e Issah Seidu, de Ghana, por su trabajo para salvar la raya guitarra a lo largo de la costa occidental de su país.

El Premio de Oro Whitley 2026 recayó este año en Farwiza Farhan, de Indonesia, quien en el pasado ya había sido reconocida con estos premios por su trabajo en la protección forestal del ecosistema Leuser, en Sumatra, el último lugar del planeta donde coexisten elefantes, rinocerontes, tigres y orangutanes.

Los petreles de las Galápagos

Paola Sangolqui está dedicada especialmente a los petreles, aves marinas endémicas de las islas, que pueden buscar alimento en lugares tan lejanos como el oeste de Centroamérica o el norte de América del Sur, nutriéndose de calamares, peces y crustáceos.

En ese sentido, la experta explicó a EFE en la sede de la Real Sociedad Geográfica de la capital británica que el petrel pasa «la mayor parte de su vida en el océano, pero cada año regresa a la tierra. Regresa a las islas solamente para anidar, y cuando lo hace se enfrenta a muchas amenazas. Entre ellas puedo mencionar especies introducidas que depredan sobre sus huevos y pichones».

En el océano también «enfrentan otras amenazas como el cambio climático, interacciones con pesquerías», por lo que «al día de hoy se encuentra en peligro crítico de extinción».

Sobre la crisis climática Sangolqui manifestó que esta situación «representa un desafío para todas las aves marinas», pero los petreles «se encuentran más amenazadas».

«Dado que son aves oceánicas, eso quiere decir que pasan casi la mayor parte de su vida en el agua. Dependen de la disponibilidad de alimento que puedan encontrar», por lo que el alza de la temperatura del mar «hace que sus viajes en búsqueda de comida sean más largos, que tengan que invertir más energía buscando alimento.»

«La contaminación por microplásticos es particularmente una amenaza para esta especia y para muchas otras aves marinas» porque lo confunden por alimento y esto les puede causar la muerte, dijo.

Asimismo, resaltó lo fundamental de involucrar a las comunidades en la protección de las áreas donde anidan estas aves y que valoren la importancia «ecológica, biológica y cultural» de esa conservación.

El fondo Whitley ha sido una de las primeras organizaciones en destinar fondos directamente a proyectos liderados por ciudadanos locales.

Los 100 años del naturalista David Attenborough

Con motivo de cumplirse el próximo mayo el 100 cumpleaños de David Attenborough, Sangolqui declaró que el naturalista británico ha demostrado «el poder de la comunicación, el poder de contar con palabras sencillas lo importante que es proteger la naturaleza».

«Yo particularmente tengo mis tres documentales favoritos de David Attenborough, en donde justamente habla sobre Galápagos», agregó la galardonada, que se identifica como guía naturalista, y que agradece a Attemborough por «ayudar a difundir y poner en el mundo a Galápagos como un lugar mágico». EFE

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