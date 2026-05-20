Una elección legislativa parcial, crucial para el primer ministro británico, fijada para el 18 de junio

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Una elección legislativa parcial, crucial para el futuro del primer ministro británico, Keir Starmer, fue fijada para el 18 de junio, anunciaron este miércoles las autoridades locales de la circunscripción afectada, situada cerca de Mánchester, en el norte de Inglaterra.

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, candidato del ala izquierda del Partido Laborista, espera imponerse al candidato del partido antiinmigración Reform UK para regresar al Parlamento.

Para aspirar a dirigir el laborismo y ocupar por tanto el puesto de primer ministro, Burnham necesita tener un escaño en el Parlamento británico.

Un diputado laborista de Makerfield, al oeste de Mánchester, anunció el 14 de mayo que renunciaba a su escaño, allanando el camino para una elección legislativa parcial y a la que Burnham confirmó que se presentará.

En caso de lograr ese escaño, que no tiene asegurado en la elección legislativa parcial, podría aspirar a suceder como líder del Partido Laborista y también como primer ministro a Keir Starmer.

En caso de victoria, Andy Burnham y otros aspirantes al liderazgo laborista, como su exministro de Sanidad, Wes Streeting, y la antigua viceprimera ministra, Angela Rayner, deberán reunir el apoyo de un 20% de los diputados laboristas de la Cámara de los Comunes para enfrentarse en un elección interna a Starmer.

Un 20% equivaldría a 81 de los 403 parlamentarios laboristas en Londres, en una cámara de 650 escaños.

Burnham, de 56 años, ya había intentado tomar la dirección laborista en 2015, pero fue superado por Jeremy Corbyn.

El actual primer ministro es cuestionado desde hace meses dentro de su propio partido y aún más tras la derrota del laborismo el 7 mayo en las elecciones locales y regionales.

Desde su llegada al poder, la popularidad de Starmer, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida, agravado por la guerra en Oriente Medio.

Tampoco le ayudó el escándalo por el nombramiento y destitución posterior de Peter Mandelson como embajador británico en Washington, tras revelarse sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Pese a todo, Starmer, que llegó al poder tras las elecciones legislativas de julio de 2024, afirma que quiere «seguir gobernando».

El exministro británico de Salud, Wes Streeting, anunció igualmente que desea «presentarse» para sustituir a Starmer.

Streeting, de 43 años, procedente del ala derecha del partido, dimitió de su cargo de ministro de Salud, diciendo haber «perdido la confianza» en Starmer, tras los desastrosos resultados laboristas en las elecciones del 7 de mayo.

psr/an