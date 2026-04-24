Una fuerza antipandillas se desplegará en Haití por «etapas» en los próximos meses, dice un funcionario de la ONU

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Una nueva fuerza multinacional instituida para combatir a las pandillas en Haití se desplegará por etapas durante los próximos meses, declaró este jueves el representante especial de Naciones Unidas Jack Christofides.

«Nos encontramos en una fase inicial crucial para el establecimiento de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), que sustituirá gradualmente a la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía Haitiana (MMAS)», afirmó el diplomático sudafricano, designado por el grupo de países socios de la FRG, liderado por Estados Unidos, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

«La generación de fuerzas avanza con importantes compromisos por parte de los estados miembros», añadió, sin dar más detalles.

Un plan de despliegue inicial aprobado recientemente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contempla el envío de hasta 5.500 efectivos militares y policiales en los próximos meses, indicó.

Hasta el momento, solo un contingente de 400 soldados originarios de Chad ha llegado a Puerto Príncipe para participar en la FRG, sobre un total de 1.500 efectivos prometidos por el país africano.

El retiro de la MMAS, que en su apogeo llegó a contar con un millar de agentes, se realizará gradualmente junto con el despliegue de la nueva fuerza, para evitar un vacío de seguridad en un país asolado por la violencia de las pandillas.

Ante las críticas a la MMAS, que carecía de equipamiento y financiación suficientes, el Consejo de Seguridad de la ONU, a instancias de Estados Unidos, aprobó en septiembre pasado la transición a esta nueva fuerza.

«Continúan los esfuerzos para ampliar la participación y garantizar que la misión cuente con las capacidades necesarias para cumplir su mandato. Las dimensiones marítima y fronteriza serán particularmente importantes», señaló Christofides.

Según dijo, la la FRG «no es un fin en sí mismo, sino un medio para permitir que las instituciones haitianas recuperen el control y creen las condiciones para una estabilidad a largo plazo».

En este contexto, el representante de la ONU en el país, Carlos Ruiz Massieu, celebró los avances realizados en el plano político, con la transferencia de poder en febrero del Consejo Presidencial de Transición al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

«Las elecciones siguen siendo la única vía legítima para restablecer el orden constitucional», insistió.

Haití no celebra elecciones desde 2016, debido a la inseguridad.

Según el último informe de los expertos designados por el Consejo de Seguridad sobre este tema, las operaciones policiales han logrado frenar la expansión de las bandas criminales en la capital», pero «la situación de seguridad sigue siendo muy preocupante», sostuvo Ruiz Massieu.

En Haití hay alrededor de 1,5 millones de personas desplazadas.

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