Una guerra es más probable que un acuerdo entre Irán y EEUU, alertan analistas

Aydin Shayegan

Teherán, 21 feb (EFE).- La posibilidad de una guerra entre Irán y Estados Unidos es más alta que alcanzar un acuerdo en las negociaciones nucleares, alertan analistas debido a lo que consideran “error de cálculo” de la República Islámica al no hacer “concesiones sin precedentes” en las conversaciones y “sobreestimar su fuerza”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado a Irán un plazo de 10 a 15 días para sellar un acuerdo, después de sendas rondas de negociaciones indirectas bajo mediación de Omán, en Mascate y Ginebra, el 6 y el 17 de febrero.

Al mismo tiempo, Trump afirmó que está considerando la posibilidad de un ataque limitado contra el país persa, mientras Teherán asegura estar preparado para cualquier escenario y ha anunciado que en los próximos días presentará su propuesta para lograr un pacto.

Una propuesta que posiblemente se centrará solo en la cuestión nuclear, sin aceptar el enriquecimiento cero, y dejando fuera de la mesa de negociaciones la limitación del programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos regionales como Hezbolá y Hamás, lo que las autoridades estadounidenses consideran que debe formar parte de cualquier acuerdo.

Ante esta situación, Ali Vaez, director del Proyecto de Irán del centro de estudios International Crisis Group, alertó de que la probabilidad de un conflicto militar es alta por un “error de cálculo” en Teherán.

“La República Islámica está cometiendo un error de cálculo, creyendo que Estados Unidos busca realmente un acuerdo, y que las negociaciones, al igual que las del año pasado, son una táctica para allanar el camino hacia la guerra. Por eso, Irán no ha tomado estas negociaciones con la seriedad suficiente ni ha ofrecido concesiones sin precedentes”, explicó Vaez.

El analista político Mashalá Shamsolwaezin coincide con la postura de la República Islámica de que Washington realmente no busca un acuerdo.

“Estados Unidos ha desarrollado un patrón de actuación: primero describe la situación como optimista, luego envía señales positivas, después eleva sus demandas y condiciones, y finalmente fija un plazo tras el cual, si Irán no cede, comienza la acción militar”, declaró al diario Etemad.

Pese a ello, Shamsolwaezin aseguró que Irán “no está indefenso” y podría “confrontar seriamente la potencia estadounidense, incluyendo capacidades para hundir buques”.

Palabras que reflejan las afirmaciones del líder supremo iraní, Ali Jameneí, quien restó importancia al despliegue del portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el golfo Pérsico y amenazó con hundirlo.

“Un portaaviones es ciertamente una máquina peligrosa, pero más peligroso que el portaaviones es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar”, aseveró Jameneí.

Vaez definió estas declaraciones como otro “error de cálculo” de la República Islámica que “sobreestima su propia fuerza”, pensando que si meten a EE.UU. en una guerra total, “retrocedería, ya que Trump no busca un conflicto largo y costoso en Oriente Medio”.

El experto indicó que el sistema clerical en Irán también enfrenta un desafío ante sus partidarios más fieles, a los que no quiere perder, al renunciar a sus líneas ideológicas en las negociaciones, en lo que se refiere a la limitación de capacidades nucleares y defensivas, que hasta ahora ha tachado de innegociables.

“No están dispuestos ni siquiera a gestos simbólicos que podrían prolongar la duración del sistema político”, consideró Vaez, en alusión a un posible intento de EE.UU. de cambiar de régimen en Irán, lo que, según Trump, “sería lo mejor”.

Alerta en el golfo Pérsico

Estados Unidos está desarrollando su mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra lanzada contra Irak en 2003 para presionar a Irán a firmar un acuerdo.

Al menos una docena de buques de guerra, entre ellos el portaaviones USS Abraham Lincoln, diversas aeronaves militares y sistemas de defensa antimisiles están desplegados en la región, mientras un segundo grupo de ataque de portaaviones, liderado por el USS Gerald R. Ford, se dirige a la zona.

Irán, a su vez, ha realizado ejercicios militares en el mar de Omán y el estrecho de Ormuz en los últimos días, incluida una maniobra conjunta con Rusia y otra de la Guardia Revolucionaria, en la que el cuerpo militar de élite iraní llegó a cerrar parcialmente el estrecho, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

Las autoridades iraníes han advertido que responderán con fuerza a cualquier agresión, incluyendo ataques contra bases estadounidenses en la región.

Mientras, países regionales como Catar, Omán, Arabia Saudí y Turquía continúan sus esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra, instando a EE.UU. e Irán a resolver la disputa nuclear mediante negociaciones.

Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a las partes a “mantener canales de diálogo” y a “continuar con la diplomacia”. EFE

