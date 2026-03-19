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Una guerra larga en Oriente Medio golpeará el crecimiento y el comercio global en 2026

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Ginebra, 19 mar (EFE).- La guerra en Oriente Medio puede reducir un 0,3 % el crecimiento de la economía global y en 0,5 % el comercio de mercancías en caso de que el conflicto se prolongue y los precios del petróleo y del gas se mantengan altos, dijo este jueves la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En ese escenario, el crecimiento del producto global bruto sería del 2,5 %, frente al 2,8 % que aún se pronostica, mientras que el comercio de mercancías crecería solo un 1,4 %, frente al 1,9 % que todavía sería posible si las hostilidades se detuvieran pronto.

Sin embargo, para los países dependiente de importaciones energéticas la guerra podría significar un 1 % menos en su crecimiento anual, el doble que para el resto de los países. EFE

is/jgb

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