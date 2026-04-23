Una localidad de Gaza planea celebrar elecciones el sábado en medio de la devastación

5 minutos

Guillermo Azábal y Ahmad Awad

Ramala/Deir al Balah (Franja de Gaza), 23 abr (EFE).- La localidad de Deir al Balah, en el centro de la Franja Gaza, pretende celebrar este sábado elecciones municipales por primera vez en dos décadas en un contexto de destrucción generalizada por la ofensiva israelí, que se desarrollarán en carpas instaladas al efecto y con papeletas impresas en el enclave ante las restricciones israelíes.

Tras dos décadas sin elecciones y en medio de la devastación del enclave Deir al Balah será el único municipio de la Franja palestina que se sume a un proceso electoral organizado desde Cisjordania ocupada, controlada políticamente por Fatah y con quien Hamás mantiene una disputa abierta.

Los comicios se enmarcan en las elecciones locales organizadas en Cisjordania por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), liderada por el partido Fatah, y con la aquiescencia del grupo islamista Hamás que gobierna aún Gaza.

«De manera sorprendente, Hamás no ha rechazado la convocatoria electoral en Deir al Balah, así que nosotros vamos a intentar hasta el final que pueda celebrarse», afirmó en declaraciones a EFE una fuente de la Comisión Electoral Central palestina (CEC).

Hazem Qasem, portavoz de Hamás, ya dijo a principios de semana sobre estas elecciones municipales que el grupo islamista «promueve su celebración» como parte de «un proceso integral para reconstruir la legitimidad palestina».

La localidad menos dañada

En Deir al Balah, este jueves, dos días antes de las votaciones, ya se podían ver preparativos para instalar los centros electorales y gazatíes expresaban su ilusión por votar.

Entre ellos Maysa al Hasanat, de 27 años, quien explicó a EFE que es la primera vez que vive como adulta el ambiente electoral, aunque sea en un contexto de destrucción. «Hoy siento que tenemos la oportunidad de ser parte del cambio y de tener voz en el futuro de nuestra ciudad», dijo.

La elección de esta ciudad radica en que es una de las pocas localidades gazatíes no ocupadas militarmente por el Ejército israelí, que controla más de la mitad de Gaza.

Deir al Balah ha conservado en gran medida sus calles pavimentadas, su infraestructura y sus instituciones civiles y privadas funcionan. Durante los dos años de ofensiva israelí, que dejó más de 72.000 muertos, se convirtió en refugio para muchos desplazados.

Es ahora el lugar más caro para vivir en la Franja, y siguen funcionando allí restaurantes de comida rápida, cafeterías y mercados.

Los candidatos han empapelado los muros con carteles electorales. Sin embargo, en su zona oriental, los desplazados que viven en tiendas de campaña se han apresurado a desmontarlos, para reutilizar los materiales en la construcción de refugios, en medio de las continuas restricciones israelíes a la entrada de mercancías en Gaza.

Retos logísticos

Las elecciones se pretenden celebrar en un enclave donde cientos de miles de personas permanecen desplazadas después de una ofensiva de más de dos años que ha destruido o dañado el 80 % de sus infraestructuras, con un alto el fuego vigente desde octubre de 2025 pese al que Israel siguen matando palestinos casi a diario.

Deir al Balah no es inmune a estos ataques. Hace diez días, un bombardeo israelí mató a tres palestinos en la zona de Al Mazraa, en esta localidad.

Desde un punto de vista logístico, su celebración no está del todo garantizada. Según explicó a EFE otra fuente de la CEC, se intentó sin éxito durante semanas introducir las urnas, las papeletas y toda la documentación necesaria para el recuento en Gaza, cuyos cruces están controlados por Israel.

Aref Afal, observador electoral de la organización Al Marsad, que monitorizará las elecciones, indicó que finalmente se ha decidido fabricar e imprimir todo el material en Gaza.

Centros electorales en carpas

Si lo consigue, Deir al Balah se integrará así en la convocatoria electoral que recorrerá este sábado Cisjordania, organizada por la ANP y a la cual están llamados a las urnas 1.029.550 palestinos, según la CEC.

De ellos, 70.000 son electores censados en Deir al Balah, informó a EFE el portavoz de la CEC Farid Tamalah, quien indicó que la votación se celebrará en doce centros electorales.

Según el portavoz para Gaza de la CEC, Jamil al Jaldi, se votará de las 7.00 a las 17.00 hora local (4.00-14.00 GMT) en un centro para mujeres y en carpas que se instalarán en dos terrenos de la localidad y albergarán diez mesas electorales cada una.

«Una vez finalizado el recuento, los resultados preliminares se publicarán en cada mesa electoral, exhibiéndolos en las puertas», dijo, tras lo que se enviarán a la sede de la CEC en Ramala para ser aprobados.

Cuatro listas de partidos independientes concurren -Renacimiento de Deir al Balah, Deir al Balah Nos Une; Paz y Reconstrucción y Área de Deir al Balah- que engloban a clanes destacados de Gaza, independientes y también figuras afiliadas a Hamás o Fatah. EFE

gac-aa-mt/jfu

(Foto) (Vídeo)