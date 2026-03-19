Una mujer acusa al ministro de Energía de Perú de haberla violado cuando tenía 16 años

3 minutos

Lima, 19 mar (EFE).- Una mujer acusó al ministro de Energía y Minas de Ecuador, Ángelo Alfaro, de presuntamente haberla violado cuando ella tenía 16 años y él 47, y de haberla dejado embarazada de un niño del que supuestamente la apartó desde hace diez años al enviarlo a Australia.

Los hechos ocurrieron presuntamente en la ciudad amazónica de Pucallpa en el año 2000, cuando la mujer, identificada como Jennifer Canani, cursaba el quinto año de educación secundaria, mientras que Alfaro ejercía como gerente de la empresa Electro Ucayali, según manifestó el miércoles la denunciante al programa ‘Beto A Saber’, del canal Willax.

De acuerdo con el testimonio de Canani, la violación sucedió cuando coincidió con Alfaro en un lugar público de Pucallpa, en donde ella se encontraba con sus amigos; tras tomar una bebida, no recuerda qué sucedió hasta despertar al día siguiente desnuda en la cama de la vivienda del ejecutivo.

La mujer señala haber acudido a una comisaría donde no quisieron recibirle la denuncia, y posteriormente, tras constatar que se encontraba embarazada, Alfaro le pidió formalmente a la familia de ella que fuera a vivir con él, en una convivencia donde dice haber sido víctima de «gritos, maltrato psicológico y maltratos físicos».

Consultado por el programa ‘Beto A Saber’, Alfaro afirmó en un mensaje que las acusaciones son falsas y que el objetivo de la mujer es coaccionarle para obtener una contraprestación económica.

«El propósito de la señora es sacarme plata. Tengo archivos judiciales y comunicaciones de nuestro hijo, que te dan toda la claridad necesaria, por lo que considero que es una acusación falsa de quien solo pretende usarlos para presionarme a que la apoye económicamente», señaló el ministro.

Posteriormente, Alfaro emitió un mensaje en redes sociales donde señaló que tuvo una convivencia de cinco años en la que formó una familia con Canani Panduro para criar a su hijo, que hoy tiene 25 años.

«Es por ello que me encuentro realmente sorprendido por lo dicho en ese reportaje, pues las motivaciones sobre las cuales se realizan esas afirmaciones tienen intereses económicos no expresados públicamente por mi expareja en esa entrevista. Por esa situación, y en aras de la transparencia, entregaré todas las evidencias al Ministerio Público», añadió.

En la misma línea se ha manifestado el nuevo primer ministro de Perú, Luis Arroyo, quien en declaraciones a la emisora RPP indicó que «el ministro tiene pruebas de ello».

«Lo ha mostrado y lo seguirá mostrando. Claramente en esas pruebas dice cómo ocurrieron los hechos. Son cosas oficiales donde dice que él había convivido un buen tiempo, cinco años, tengo entendido», comentó Arroyo.

Alfaro se desempeña como ministro de Energía y Minas desde el 24 de febrero, tras la investidura como presidente interino del congresista José María Balcázar, de 83 años, quien hasta ese entonces era conocido por sus polémicas declaraciones a favor del matrimonio infantil y de las relaciones sexuales con menores de edad, que -según él- ayudan al desarrollo de las jóvenes. EFE

fgg/gpv