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Una mujer es atacada por un lobo en Grecia y sobrevive tras enfrentarlo durante 10 minutos

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Atenas, 28 may (EFE).- Una mujer fue atacada por un lobo mientras pastoreaba su rebaño de ovejas en la región griega de Feocia y logró sobrevivir tras luchar diez minutos contra el animal, golpeándolo con un bastón de madera cuando se le abalanzaba, informó este jueves el portal local Nafpaktianews.

«Llevo 35 años pastoreando aquí animales. Nunca he vivido algo semejante», señaló la afectada, Anthi Karadima, al medio local.

«Siempre me encuentro con chacales y cosas por el estilo y no hay ningún problema. Este (lobo) me atacó como si estuviera rabioso, se lanzaba hacia mí. Yo le pegaba con mi bastón como podía, en la cabeza, donde pudiera», relató la mujer.

«Cuando apareció, yo empecé a gritar para que no hiciera daño a los animales y me atacó a mí», añadió la ganadera.

Karadima señaló que «el animal era enorme», gruñía y echaba baba constantemente.

«Por suerte, no perdí la calma y no tuve miedo», recalcó.

Tras esa lucha de diez minutos, el lobo dio media vuelta y se fue gruñendo hasta desaparecer en un bosque cercano, señaló Jarílaos Jristu, responsable de la oficina forestal, a quién la pastora informó sobre lo sucedido. EFE

dsp/wr/mra

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