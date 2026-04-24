Una mujer queda atrapada 3 horas en una letrina que colapsó en una zona rural de Australia

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Sídney (Australia), 24 abr (EFE).- Una mujer permaneció atrapada durante cerca de tres horas en una letrina de hoyo tras el colapso de la estructura en una zona remota del interior de Australia, según informó en un comunicado NT WorkSafe, el organismo público encargado de la seguridad laboral en el Territorio del Norte.

El incidente ocurrió en la zona de conservación de los meteoritos de Henbury, al suroeste de Alice Springs, cuando la mujer, que viajaba con su pareja y dos hijos, utilizaba un sanitario de fosa, habitual en áreas rurales sin sistemas de alcantarillado.

«NT WorkSafe ha sido notificado de un incidente en el que una turista cayó en un pozo de aguas residuales», señaló la agencia en su declaración, en la que precisó que el suceso fue clasificado como «colapso o colapso parcial de una estructura», considerado un incidente peligroso bajo la legislación vigente.

Según las primeras indagaciones del organismo, el retrete se desplomó dentro del pozo, arrastrando a la mujer, que quedó atrapada hasta la cintura en su interior.

El rescate fue llevado a cabo por un trabajador que transitaba por la zona, quien, tras ser alertado, utilizó una cuerda y su vehículo para sacar a la afectada, en una operación que se prolongó durante unos 45 minutos.

La mujer fue trasladada posteriormente a un hospital con heridas leves. NT WorkSafe ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles fallos en el mantenimiento de la instalación.

En imágenes difundidas por el blog local Action for Alice 2020, se puede observar que el retrete ha sido acordonado con una cinta de «precaución» tras el incidente. En este tipo de sanitarios se acumulan residuos humanos, además de pañales y otro tipo de basuras.

La zona de los meteoritos de Henbury, un enclave de relevancia turística y científica en el interior de Australia, es conocida por albergar más de una decena de cráteres formados por el impacto de meteoritos hace miles de años.

Este conjunto geológico, uno de los mejor conservados del país, atrae a visitantes interesados en la astronomía y los fenómenos naturales, a pesar de su ubicación en el conocido como ‘outback’, el vasto y remoto interior de Australia, caracterizado por paisajes áridos, baja densidad de población y escasa infraestructura. EFE

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