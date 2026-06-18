Una niña de 20 meses muere en un coche en Alemania tras ser olvidada por su madre

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Berlín, 18 jun (EFE).- Una niña de 20 meses de edad murió en un coche en la población de Schondorf, cerca de Stuttgart (suroeste de Alemania) donde había sido dejada por su madre que se olvidó de ella, informó la policía local.

La madre, de 44 años, según el comunicado de la policía, encontró a la niña horas después de haberla dejado en el coche y toda ayuda médica llegó demasiado tarde.

En la zona donde está ubicada Schondorf los servicios de meteorología habían advertido de que podía producirse un calor extremo.

La policía y la fiscalía investigan lo ocurrido y una autopsia deberá determinar la causa de la muerte de la pequeña. EFE

rz/ah