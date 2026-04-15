Una nueva flotilla zarpa rumbo a Gaza desde Barcelona

afp_tickers

2 minutos

Una flotilla de activistas propalestinos de unas 40 embarcaciones zarpó el miércoles de Barcelona rumbo a Gaza en un nuevo intento de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda al devastado territorio, informaron los organizadores.

La Flotilla Global Sumud tenía previsto partir del puerto mediterráneo el domingo, pero la misión fue aplazada debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Los barcos, en su mayoría veleros, zarparon poco después de las 11H30 (09H30 GMT), indicaron los organizadores en un comunicado.

Una veintena de embarcaciones que se unirán al convoy salieron del puerto francés de Marsella el 4 de abril y está previsto que más barcos partan de Siracusa, en Sicilia, el 24 de abril.

La flotilla hará una escala de una semana en el sur de Italia para una «formación en no violencia».

A finales de 2025, un primer viaje de la Flotilla Global Sumud («sumud» significa «resiliencia» en árabe) a través del mar Mediterráneo hasta cerca de Gaza, atrajo la atención mundial.

Los alrededor de cincuenta barcos que la componían fueron finalmente interceptados por Israel frente a las costas de Egipto y de la Franja de Gaza en octubre. La operación, calificada de ilegal por los organizadores y Amnistía Internacional, desató condenas internacionales.

Los participantes, entre los que se encontraban personalidades políticas y activistas como la sueca Greta Thunberg, fueron detenidos y expulsados por Israel. La Franja de Gaza, gobernada por Hamás, está sometida a un bloqueo israelí desde 2007.

El territorio se encuentra ahora bajo un frágil alto el fuego acordado el pasado octubre, que siguió a dos años de un devastador conflicto desencadenado por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

vid-ds/imm/du/pc