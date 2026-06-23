Una ONG registra 28 muertes de presos en Venezuela entre abril y junio

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Caracas, 23 jun (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes el fallecimiento de al menos tres presos en un plazo de 72 horas en este país, lo que eleva a 28 las muertes que ha documentado entre abril y junio de este año en distintas cárceles del país.

«Exigimos al régimen que vele por la integridad de los privados de libertad, cumpla con la legislación venezolana y garantice atención médica, pues de lo contrario es condenarlos a morir», señaló la organización en una publicación en X.

El OVP indicó que en lo que va de junio ha registrado el fallecimiento de cinco presos en cárceles de los estados de Miranda (norte), Táchira y Zulia, estos dos últimos fronterizos con Colombia.

A principios de este mes, el observatorio indicó que un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica.

La ONG alertó entonces, durante la presentación de su informe anual, que esto representa un aumento de más de 50 % de estos casos respecto al año anterior.

El observatorio señaló, a partir de un registro del 85 % de los centros de detención en el país, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales.

Asimismo, aseguró que 151 de los decesos se dieron por falta de atención médica.

Entre las causas de los fallecimientos menciona las afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, fallo multiorgánica y shock hipovolémico.

Asimismo, el OVP alertó sobre intentos de suicidio y reiteró la denuncia acerca de tratos crueles, «inhumanos y degradantes» en las cárceles venezolanas. EFE

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