Una persona muere ahogada en un viaje de presuntos inmigrantes en aguas de Puerto Rico

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San Juan, 1 may (EFE).- Un hombre murió ahogado durante un viaje realizado por un presunto grupo de inmigrantes indocumentados en aguas del noroeste de Puerto Rico, reportó este viernes la Policía local.

De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades puertorriqueñas, fue la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos en Puerto Rico que se comunicó a las 10:30 hora local (14:30 GMT) con el retén de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Aguadilla sobre el desembarco de inmigrantes irregulares.

El retén, identificado como Pedro E. Crespo, indicó que «siete personas de estatus migratorio no definido» se disponía a desembarcar de una nave en el sector Martinica de Aguadilla, en la costa noroeste de Puerto Rico.

Allí, no obstante, las autoridades encontraron a un hombre ahogado.

Además, se notificó al personal de la División de Homicidios de la Policía de Puerto Rico para que colabore con este caso. EFE

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