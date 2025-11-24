Una persona muere tras incendio en un edificio de viviendas en La Habana

1 minuto

La Habana, 24 nov (EFE).- Una persona falleció este lunes a causa de un incendio ocurrido en un edificio residencial del municipio habanero Plaza de la Revolución, en La Habana, según confirmaron este lunes autoridades locales.

El siniestro fue reportado al final de la mañana y sus causas son investigadas actualmente por especialistas del Cuerpo de Bomberos y el Ministerio del Interior (Minint), refirió la fuente oficial en las redes sociales.

Además, indicó que en el lugar del suceso se presentaron autoridades del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), el Gobierno municipal, así como representantes de Salud Pública y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Hasta ahora no hay otros detalles de este nuevo incidente, que se suma otros ocurridos en los últimos meses en edificaciones de viviendas de la capital cubana que fueron portados por medios estatales. EFE

