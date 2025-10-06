Una protesta en Italia que celebra el ataque de Hamás del 7 de octubre desata la polémica

2 minutos

Roma, 6 oct (EFE).- La convocatoria de una manifestación mañana en la ciudad italiana de Bolonia (norte) para conmemorar los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha suscitado la polémica en el país y las autoridades locales han avanzado que la prohibirán.

«Viva el 7 de octubre. Viva la resistencia palestina», ha señalado la organización ‘Giovani Palestinisi’ (Jóvenes Plestinos) en un póster publicado en sus redes sociales para convocar una movilización por el segundo aniversario del ataque a Israel.

Unos hechos que consideraron «la mayor acción de resistencia en décadas contra la ocupación colonial sionista».

El anuncio ha provocado una oleada de críticas y el delegado del Gobierno en Bolonia, Enrico Rizzi, ha adelantado que la protesta «estará absolutamente prohibida» y que ya ha dado órdenes para ello, según ha asegurado en declaraciones a los medios.

En esa línea, también el alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, del progresista Partido Demócrata, ha declarado que espera «que la manifestación no se lleve a cabo».

A su parecer, la iniciativa promueve un lema «que no es más que una iniciativa de odio que perjudica al pueblo palestino y también al gran movimiento por la paz» que ha movilizado a cientos de miles de personas en toda Italia en los últimos días.

«Creo que deben tomarse medidas si la iniciativa no se cancela. Las personas que la han promovido deben reflexionar seriamente sobre lo equivocada que es y lo lejos que está de cualquier idea de derechos humanos y del respeto al derecho internacional que estamos reclamando a Israel», ha agregado.

Por su parte, el jefe de Policía de Bolonia, Antonio Sbordone, ha dicho que una manifestación como esta «no se puede permitir», y ha reiterado que en caso de que finalmente se celebrara «sin duda habría que tomar medidas».

La publicación de la convocatoria ha desatado reacciones políticas a nivel nacional tanto del lado gubernamental como del de la oposición, ambos firmes en su rechazo a la manifestación.

«Es atroz, insensata y extremadamente peligrosa. Hay que detener esta locura», ha sostenido el eurodiputado Stefano Cavedagna, de los ultraderechistas Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra, Giorgia Meloni.

Por otra parte, el diputado del PD Andrea De Maria ha aseverado que el anuncio de la protesta «no debe subestimarse».

«Todos los que salimos a las calles, pacíficamente y sin violencia, debemos ser decididos e inflexibles en el aislamiento y rechazo de cualquier tendencia violenta o antisemita», ha sostenido. EFE

cee/gsm/rcf