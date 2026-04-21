Una veintena de firmas españolas participan en la Semana del Diseño de Milán

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Roma, 21 abr (EFE).- Veintidós firmas españolas del sector del hábitat participan en la Semana del Diseño de Milán 2026 con la muestra «Appartamento Spagnolo», una instalación que exhibe las últimas novedades en interiores y materiales dentro del Palazzo Castiglioni, referente del modernismo local.

La instalación, promovida por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y Elle Decor Italia, propone un recorrido inmersivo por seis estancias diseñadas por el estudio milanés Studiopepe.

Según el dosier de la muestra, el proyecto integra las piezas españolas en una estructura de «microarquitectura» de formas orgánicas instalada en el inmueble histórico de Corso Venezia.

El itinerario explora el concepto del hogar actual mediante módulos independientes que delimitan el salón, el dormitorio, el baño y la cocina.

Esta muestra se celebra dentro de la Semana del Diseño de Milán, considerada la principal cita global del sector, donde la capital lombarda concentra instalaciones culturales y ferias comerciales que definen las tendencias internacionales en decoración y arquitectura de interiores.

La instalación, que presta especial atención a la integración de zonas exteriores en la vivienda, permanecerá abierta al público hasta el próximo domingo 26 de abril. EFE

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