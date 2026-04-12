Unas 63.000 personas no votaron en Perú pese a instalación del 99,8 % de mesas electorales

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Lima, 12 abr (EFE).- El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reveló que el 99,8 % de las mesas de las elecciones generales de Perú lograron instalarse y que quince de ellas no pudieron abrir, lo que supuso que 63.300 electores se quedaron sin posibilidad de emitir su voto por el retraso en la llegada del material electoral.

En una rueda de prensa, Corvetto detalló que «no se logró entregar material electoral a 15 locales de votación de Lima, que se ubican en San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacámac (5)», en la zona sur de la capital y precisamente más cerca del almacén general de la ONPE.

En esos locales no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, que «han tenido impacto en 63.300 electores y electoras», dijo la autoridad electoral, minutos después de vencer la ampliación del horario de instalación de las mesas de sufragio en Lima. EFE

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