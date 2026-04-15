Unesco reconoce a Manantiales Serranos de Uruguay como nuevo Geoparque Mundial

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Montevideo, 15 abr (EFE).- El Consejo Directivo de la Unesco aprobó este miércoles la designación de Manantiales Serranos de Uruguay como nuevo Geoparque Mundial, que reconoce el valor geológico, ambiental y cultural de territorios claves para el desarrollo sostenible.

Así lo informó el Ministerio de Educación y Cultura de ese país a través de un comunicado en el que se destaca este reconocimiento que suma su segundo geoparque en la red internacional, junto a Grutas del Palacio «consolidando su compromiso» con la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible.

El geoparque Manantiales Serranos abarca más de 2.000 kilómetros cuadrados en el departamento (provincia) de Lavalleja y se trata de un territorio con una basta riqueza geológica, recursos hídricos e identidad cultural.

«El nombre Manantiales Serranos surgió del trabajo de la comunidad local, buscando unir dos pilares: las serranías, que guardan la historia geológica de millones de años y el agua. Estas tierras son la cuna de acuíferos de pureza excepcional y las nacientes del Río Santa Lucía, el corazón que abastece de agua a gran parte de nuestro país», añade el documento.

Los geoparques son reconocimientos de la Unesco a territorios que gestionan su patrimonio geológico de forma integral, promoviendo la educación, la investigación y el turismo sostenible.

Uruguay cuenta desde 2013 con el antecedente del Geoparque Mundial Grutas del Palacio, ubicado en el departamento de Flores y se destaca por su diversidad geológica y por formaciones únicas como las cavernas de areniscas sostenidas por columnas naturales, resultado de procesos geológicos de millones de años. EFE

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