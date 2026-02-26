Unesco y ALIPH refuerzan su cooperación para proteger patrimonio en peligro, como en Gaza

París, 26 feb (EFE).- La Unesco y la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio en Zonas en Conflicto (ALIPH) anunciaron este jueves la firma de un nuevo acuerdo de cooperación para el período 2026-2029, con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio cultural amenazado por conflictos armados, como en Gaza, así como por el cambio climático y las transformaciones tecnológicas.

En el marco de este acuerdo, ambas partes acordaron unir esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales en Gaza y continuar la segunda fase del proyecto de rehabilitación del patrimonio arquitectónico dañado en los Acantilados de Bandiagara, en Mali, precisaron en un comunicado.

Con este nuevo acuerdo, que se basa en un convenio previo suscrito en 2019, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la ALIPH «renuevan y refuerzan su compromiso con la protección del patrimonio en peligro», destacó el director general de la Unesco, Jaled al Anani, en un comunicado.

El objetivo es reforzar la coordinación operativa, facilitar la implementación de proyectos conjuntos y desarrollar respuestas innovadoras ante la rápida evolución de los riesgos que enfrenta el patrimonio cultural en todo el mundo, destacó la Unesco.

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Fundación ALIPH, Bariza Khiari, subrayó que la renovación de este acuerdo refleja el compromiso de ambas partes «con una cooperación operativa basada en la complementariedad y la eficacia», al tiempo que señaló el valor simbólico de la firma, en vísperas del décimo aniversario de la ALIPH, creada en 2017.

Desde el nacimiento de la ALIPH, ambas instituciones han colaborado en nueve proyectos conjuntos, con una contribución superior a 5,6 millones de dólares aportada por la fundación a la Unesco. EFE

