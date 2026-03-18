UNICEF envía suministros médicos de emergencia a Irán que ayudarán a 226.000 personas

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Redacción Internacional, 18 mar (EFE).- UNICEF, en respuesta a las solicitudes del Ministerio de Salud iraní, está enviando suministros médicos de emergencia que ayudarán a unas 226.000 personas afectadas por la guerra, en los que se incluyen unidades móviles de salud y vacunas, informó este miércoles la agencia en un comunicado.

Otros suministros que UNICEF (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) está enviando a Irán son servicios de salud mental para niños, niñas, adolescentes y sus familias, y kits de emergencia, lo que servirá para restablecer servicios esenciales para unas 226.000 personas, afirman.

En las comunidades más afectadas, UNICEF está ampliando la atención psicológica a través de organizaciones locales, informaron, y está trabajando con la Organización Estatal de Bienestar para ayudar a los menores que han quedado sin familiares o cuidadores.

Las autoridades iraníes transmitieron a UNICEF que en las últimas dos semanas 120 centros educativos y 152 instalaciones médicas del país fueron dañadas a consecuencia de los ataques por la guerra.

Al mismo tiempo, UNICEF informó de que trabaja con las autoridades del país para evaluar cómo el conflicto está afectando al acceso a agua potable y al saneamiento, y afirmó que enviará suministros de agua e higiene cuando sea necesario.

En el comunicado, UNICEF insiste en que mantiene su apoyo a las personas más vulnerables, incluidos los niños y niñas refugiados afganos que viven en Irán, y «reforzará su respuesta humanitaria conforme lo exija la situación».

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, solo en Irán, al menos 204 niños y niñas murieron y otros 1.275 resultaron heridos, de los que 45 tienen menos de dos años.

El cierre de escuelas en todo el país afectó a 17 millones de niños y niñas, denunció UNICEF.

Junto con otras agencias de la ONU y otros organismos humanitarios, UNICEF sigue evaluando la situación sobre el terreno y subraya que está preparado para ampliar su ayuda a los afectados cuando sea necesario y se solicite. EFE

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