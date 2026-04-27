Unicef inaugura en Ecuador cuarto centro de desarrollo integral para niños y adolescentes

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Guayaquil (Ecuador), 27 abr (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) inauguró en un municipio andino de Ecuador el cuarto centro de desarrollo integral para niños y adolescentes que tiene en el país andino, una iniciativa que brinda apoyo en salud y educación y busca generar entornos seguros, protectores para los menores y sus familias, informó este lunes la organización.

Se trata de una ‘Casa de Bienestar’, que está ubicada en el municipio de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, en el centro del país, donde se proyecta que serán atendidas unas 1.500 personas al mes.

«No inauguramos un espacio. Hoy inauguramos la esperanza, la posibilidad de que muchos niños, niñas, adolescentes y familias de esta ciudad cuenten con servicios y actividades para crecer protegidos, acompañados y con oportunidades», afirmó Arturo Romboli, representante de Unicef en Ecuador.

El espacio ofrece servicios de protección, salud y educación, así como actividades recreativas y artísticas, como lectura, cocina y teatro.

Entre los servicios y actividades más destacados están los dedicados a prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes; la formación en hábitos alimentarios saludables; acompañamiento psicosocial; estimulación temprana; y espacios para la lactancia.

El lugar será gestionado por la Alcaldía de Riobamba y contará con el apoyo técnico de Unicef.

Este centro en Riobamba, se une a otros tres impulsados por Unicef en las ciudades norteñas de Tulcán y Esmeraldas y en la costera Manta. EFE

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