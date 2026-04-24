Universidad Católica golea a Macará y desplaza a Independiente del Valle del liderato

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 23 abr (EFE).- La Universidad Católica goleó este jueves por 4-0 a Macará en el cierre de la décima fecha y desplazó del liderato a Independiente del Valle en la Liga Pro ecuatoriana, tras alcanzarlo con 22 puntos, aunque con mejor diferencia de goles.

El centrocampista Emiliano Clavijo, el panameño José Fajardo, un autogol de Jordano Zambrano y el tanto de su goleador Byron Palacios sellaron la victoria de la Católica, que con +15 de gol diferencia dejó en el segundo puesto al cuadro del Valle, que tiene +7 y que en la víspera había asumido el primer lugar.

Macará mantuvo el empate sin goles hasta el minuto 62, cuando los atacantes locales afinaron la puntería frente al arco defendido por el uruguayo Rodrigo Rodríguez; por lo que con este resultado el equipo se ubicó noveno, con 13 puntos.

La décima fecha resultó favorable para los equipos visitantes: de los ocho partidos disputados, solo Universidad Católica, Barcelona y Leones del Norte ganaron como locales.

Mientras que como visitante Independiente del Valle venció 0-1 a Delfín; Emelec superó 0-1 a Técnico Universitario; Orense derrotó 1-3 a Deportivo Cuenca y Guayaquil City ganó 0-1 a Libertad. Aucas empató 0-0 con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Barcelona quedó tercero con 18 puntos; Aucas es cuarto con 16 y Guayaquil City quinto con 15.

Continúa la irregularidad de Liga de Quito, que ocupa el séptimo puesto con 14 puntos, al igual que la de Emelec, que es penúltimo pese a ser el segundo club más laureado del país con 14 títulos. Liga suma 13, mientras que Barcelona tiene 16.

La tabla de goleadores sigue liderada por el boliviano Brun Miranda, de Aucas, con 6 anotaciones, seguido del argentino Agustín Herrera, de Orense, y del ecuatoriano Byron Palacios, de Universidad Católica, con 5 tantos cada uno.

Con cuatro goles aparecen Edinson Mero (Guayaquil City), el argentino Darío Benedetto (Barcelona) y el uruguayo Franco Posse (Macará). EFE

rm/cbs/laa