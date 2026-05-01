Uno de los mayores sindicatos de Portugal convoca huelga general para el 3 de junio

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Lisboa, 1 may (EFE).- La Confederación General de los Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) – ha convocado una huelga general el 3 de junio para rechazar la reforma de la ley laboral que negocia el Ejecutivo liderado por el conservador Luís Montenegro.

El secretario general de la organización, Tiago Oliveira, realizó el anuncio hoy, Día Internacional de los Trabajadores, en una entrevista con el canal estatal luso RTP Notícias, donde explicó que convocan esta huelga por las mismas razones por las que llamaron a la anterior huelga general, celebrada el pasado 11 de diciembre y que fue la primera en doce años en el país.

«Vamos a seguir por este camino de denuncia, pero también de lucha por una vida mejor. Seguiremos recorriendo este camino de exigencia de la retirada del paquete laboral y para que comencemos a discutir cuestiones que permitan salir a los trabajadores de las circunstancias en las que se encuentran», recalcó.

En declaraciones al mismo canal, el secretario general de la Unión General de los Trabajadores (UGT), Mário Mourão, afirmó por su parte que no descartan avanzar con una huelga general, pero es algo que en su organización decidirán después del 7 de mayo, cuando tienen prevista una reunión con el Ejecutivo de centroderecha.

El Ejecutivo de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro, presentó a mediados de 2025 una propuesta de reforma laboral que pretende llevar al Parlamento y a la que los representantes de los trabajadores se han opuesto porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.

Este sábado, tanto CGTP-IN como UGT tienen previstas varias manifestaciones y actos en todo el país con motivo del día del trabajador.

Se espera que la mayor concentración se celebre en Lisboa, donde está prevista una marcha en la que pedirán, entre otras cosas, «derrotar al paquete laboral». EFE

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