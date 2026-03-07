Unos 4.000 afganos se alistan contra Pakistán en un conflicto con cientos de bajas

Kabul, 7 mar (EFE).– Unos 4.000 jóvenes de la provincia afgana del Panjshir se han registrado para participar en operaciones contra Pakistán, según informaron este sábado las autoridades talibanes, en una segunda semana de hostilidades que deja cientos de víctimas en ambos lados de la frontera.

«Alrededor de 4.000 jóvenes se han registrado voluntariamente para participar en operaciones de represalia contra la agresión del régimen militar paquistaní», afirmó a EFE el portavoz del gobernador de Panjshir, Saifuddin Laton.

Laton afirmó que la medida refleja un fuerte sentimiento público, a pesar de que «el Emirato Islámico de Afganistán (como se autodenominan los talibanes) ya cuenta con suficientes fuerzas, el sentimiento de estos jóvenes y su cooperación con el Estado son encomiables».

Con esto el portavoz intenta explicar el peso de movilización en Panjshir, ya que esta provincia fue el último bastión de resistencia armada contra los talibanes en 2021.

El portavoz del Ministerio de Defensa afgano, Enayatullah Khwarazmi, aseguró que sus fuerzas han capturado o destruido 64 puestos y siete bases paquistaníes, causando la muerte a 327 efectivos y heridas a otros 350.

Por su parte, el mando militar de Pakistán ha rechazado estas cifras, calificándolas de «propaganda», y ha informado de la muerte de más de 500 «terroristas y combatientes talibanes» en operaciones de respuesta tras ataques transfronterizos.

Islamabad sostiene que sus operaciones son quirúrgicas y buscan neutralizar puntos de lanzamiento de misiles hacia su territorio.

Aunque la ONU no ha podido verificar de forma independiente el número total de bajas militares, ha documentado la muerte de al menos 45 civiles y más de 120 heridos en las zonas fronterizas debido al uso de artillería pesada y ataques aéreos.

Las hostilidades estallaron el pasado 22 de febrero tras una incursión aérea de Pakistán en las provincias fronterizas de Khost y Kunar, dirigida supuestamente contra refugios del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

El Gobierno talibán respondió a lo que consideró una violación de su soberanía con ataques contra puestos militares paquistaníes, desencadenando una espiral de enfrentamientos que se ha extendido por toda la línea fronteriza.EFE

