Unos 700 civiles muertos en ataques con drones en Sudán desde enero, según la ONU

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Unos 700 civiles murieron por ataques con drones desde enero en Sudán, informó el martes el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, cuando la guerra entra en su cuarto año.

La guerra entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido causó decenas de miles de muertos, desplazó a más de 11 millones de personas y sumió a varias regiones en el hambre y la hambruna.

«Durante los tres primeros meses de este año, cerca de 700 civiles habrían sido abatidos en ataques con drones», declaró Fletcher en un comunicado.

También estimó que el «sombrío aniversario» del conflicto, que estalló en abril de 2023, demuestra que «la comunidad internacional falla en su misión frente a la crisis sudanesa».

Según la ONU, más de 21 millones de personas enfrentan una inseguridad alimentaria aguda y dos tercios de la población necesitan asistencia urgente, mientras los combates se intensifican en Kordofán (centro) y en el estado del Nilo Azul (sureste).

El jefe de operaciones humanitarias recordó que el objetivo este año es ayudar a 20 millones de personas en Sudán.

«Pero la respuesta humanitaria está gravemente infrafinanciada. Es urgente poner fin a la violencia, proteger a los civiles, garantizar el acceso a las comunidades más amenazadas y financiar la respuesta», exhortó.

Los donantes se reunirán en Berlín el miércoles para una conferencia internacional destinada a reactivar las conversaciones y hacer frente a la crisis humanitaria.

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