UNRWA pide que se permita la entrada a Gaza de suministros de invierno para los gazatíes

Jerusalén, 25 oct (EFE).- La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) pidió este sábado que Israel permita entrar los suministros de invierno y refugio que permanecen en sus almacenes de Jordania y Egipto bloqueados para la población gazatí, en previsión de que en las próximas semanas empiecen a bajar las temperaturas.

«A medida que se acerca el invierno en Gaza, las personas necesitan cada vez más refugio y calor. Los materiales de refugio y los suministros de invierno para las familias desplazadas están almacenados en los almacenes de UNRWA en Jordania y Egipto», lamentó la agencia en un comunicado en su cuenta de X.

E insistió: «El acceso humanitario de UNRWA debe ser restaurado».

La llegada del alto el fuego en Gaza no ha cambiado la realidad de miles de desplazados que continúan malviviendo en tiendas de campaña precarias, que no les pueden proteger de las adversidades climatológicas.

«La ayuda es significativamente baja, no puede reducir el nivel de hambre, y la situación sigue siendo catastrófica porque no llega lo suficiente», aseguró este jueves en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros recordó que entran en Gaza actualmente entre 200 y 300 camiones con ayuda a diario, lejos de los 600 requeridos y acordados, y puntualizó que muchos de ellos son envíos comerciales porque «mucha gente no puede permitirse comprar nada».

En la misma rueda de prensa, el representante de la OMS en Cisjordania y Gaza, Rik Peeperkorn, reconoció que la llegada de ayuda humanitaria mejoró desde el comienzo del alto el fuego, pero recordó que el paso de Rafah sigue cerrado, así como otros internos para llevar asistencia al norte de la Franja. EFE

