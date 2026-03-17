Urtasun, ante las amenazas de Trump a Cuba: «ningún oligarca puede hacer lo que quiera»

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Ginebra, 17 mar (EFE).- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, criticó este martes las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que expresaba su deseo de tomar Cuba, y afirmó que «el mundo se dotó de normas e instituciones para que ningún oligarca pueda hacer lo que quiera».

«Es por ello que estamos aquí defendiendo el sistema de Naciones Unidas y el derecho internacional, que rigen en Cuba», señaló a EFE Urtasun durante una visita oficial a Ginebra, donde se reunirá con representantes de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados y otras agencias.

«Aprovecho para lanzar un mensaje de solidaridad con el pueblo de Cuba ante el asfixiante bloqueo energético que se está produciendo, y que está llevando en las últimas horas a un apagón completo de la isla», agregó el titular de Cultura y portavoz de Sumar, socio minoritario en el Gobierno.

Trump afirmó el lunes que sería «un gran honor» para él «tomar Cuba», en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla, y aseguró en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca que «podría hacer lo que quisiera» con la isla.

Sobre los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, Urtasun mencionó el de una escuela en el que perecieron 150 niñas en Minab, y aseguró que «los organismos internacionales tienen que hacer su trabajo, y en este caso, si estamos hablando de un presunto crimen de guerra, la Corte Penal Internacional tiene que investigar».

Respecto a las críticas del Gobierno a esta guerra, en contraste con otros países europeos, el ministro subrayó que «se ha intentado dibujar una cierta sensación de soledad, pero al contrario, España cada vez tiene más apoyos a nivel internacional en la defensa del sistema de Naciones Unidas».

«Estamos en un momento histórico que es una encrucijada: o como quieren Trump y Putin destruimos el sistema de Naciones Unidas y el derecho internacional y vamos directo a la ley de la selva, o defendemos el sistema del cual nos dotamos todos los ciudadanos del mundo tras la Segunda Guerra Mundial», aseguró el el ministro. EFE

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