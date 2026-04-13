Uruguay acoge conferencia regional de la DEA y reafirma compromiso contra el narcotráfico

1 minuto

Montevideo, 12 abr (EFE).- Uruguay fue sede de la 2ª Reunión de Coordinación Regional de la División Cono Sur, organizada por la Administración de Control de Drogas (DEA), por sus siglas en inglés, al tiempo que reafirmó su compromiso junto a otros países en la lucha contra el narcotráfico.

Así lo informaron este domingo fuentes del Ministerio del Interior de ese país en el que durante los pasados 9 y 10 de abril representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos, se reunieron en la capital uruguaya con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

El director de Investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, señaló la importancia de esta instancia en la que destacó el «contacto permanente» con las agencias de control del narcotráfico en estos países para una mayor «confianza operacional» y un contacto fluido.

Asimismo, indicó que pese a que la DEA no posee oficinas en su país, por encontrarse en Argentina, existe una comunicación y visitas permanentes de los funcionarios de ambos países para el intercambio de información.

Durante este encuentro las autoridades coincidieron en la importancia de continuar con estos espacios de articulación internacional que permiten optimizar los recursos, fortalecer las capacidades operativas y avanzar en estrategias conjuntas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en la región. EFE

rmp/eav