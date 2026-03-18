Uruguay apunta a seguridad alimentaria, paz y energía limpia en su presidencia de la Celac

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Montevideo, 18 mar (EFE).- Uruguay asumirá el próximo 21 de marzo la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y apunta a trabajar en diferentes temas como la seguridad alimentaria, la paz y el desarrollo de energía limpia.

Así lo indicó este miércoles el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en una rueda de prensa en la que aseguró que el país suramericano quiere «dar una mano» en grandes temas que, a su parecer, es importante que estén en el centro de la acción.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores destacó la seguridad alimentaria, el desarrollo energético limpio, los desastres climáticos -sobre todo en el Caribe Inglés-, y el poder garantizar un nuevo escenario de paz y estabilidad en los países de la región.

«Hace muchos años la Celac había declarado a la región como zona de paz y desnuclearizada y lo hemos respetado, porque esta es una región sin guerras. Otras lamentablemente no lo son», recordó.

No obstante, Lubetkin dijo que lo discutido en aquel momento no es la base de lo que sucede en la actualidad.

«Hoy sí tenemos que tratar de garantizar que esta región sea de paz y estabilidad, pero hay nuevos componentes. Está el componente democrático, el de derechos humanos, está el componente de la lucha contra el narcotráfico, que en aquel momento no estaba, y está el componente de la lucha contra el terrorismo», subrayó el ministro.

Añadió que también está el de la estabilidad socioeconómica: «Todo es parte de la estabilidad que tenemos que darle a nuestros países. Eso es parte del escenario nuevo de paz que nos planteamos».

Finalmente, apuntó que Uruguay no quiere hacer muchas cosas, sino algunas en las que sabe que hay consenso en toda la región para afrontarlas y trabajarlas.

Este sábado, Uruguay asumirá en Bogotá la presidencia de la Celac, al tiempo que preside el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 y China, mientras que en el segundo semestre del año estará también al frente del Mercosur.

Lubetkin viajará a Colombia junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. EFE

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