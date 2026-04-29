Uruguay destaca el valor «civilizatorio» del inminente pacto entre la UE y el Mercosur

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Montevideo, 29 abr (EFE).- A falta de dos días para que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) entre en vigor de forma provisional, el Gobierno uruguayo y la delegación europea destacaron las oportunidades comerciales, el valor geopolítico y la naturaleza «civilizatoria» del pacto.

El embajador de la UE en Uruguay, Petros Mavromichalis, afirmó a la Agencia EFE que el tratado traerá «más Uruguay en Europa y más Europa en Uruguay».

El diplomático explicó, durante un evento organizado por la delegación de la UE en el país suramericano, que los aranceles bajarán, lo que impulsará las exportaciones uruguayas y permitirá la llegada de una oferta de productos europeos de calidad.

Asimismo, Mavromichalis aclaró que la ratificación definitiva del pacto demorará entre año y medio y dos años, a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE y la posterior aprobación del Parlamento Europeo.

Consultado sobre las manifestaciones de los agricultores europeos en contra del tratado en diferentes ciudades comunitarias, el embajador aseguró que la Comisión Europea ha propuesto un paquete con medidas de protección y medios financieros para apoyar a los sectores que puedan verse en dificultades.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, calificó el acuerdo como un pacto «de naturaleza civilizatoria».

Según el jerarca, su concreción es una respuesta política de los liderazgos de ambas regiones ante un escenario global incierto, marcado por la competencia china, la crisis climática y los cambios tecnológicos.

«Para Uruguay este acuerdo no es solamente la oportunidad de poder colocar más productos (…), es una posibilidad de adoptar buenas prácticas» y políticas de alto estándar en materia de regulación de mercados, competencia y compras públicas, afirmó.

Oddone resaltó que el país suramericano comparte con Europa vulnerabilidades estructurales como el «bajo crecimiento» y una transición demográfica «terminada» con problemas de natalidad.

En este sentido, confió en que el estrechamiento de lazos servirá para aprender del «equilibrio» europeo entre las regulaciones promercado y la preservación de derechos.

En declaraciones a la prensa previas al acto, el titular de Economía reconoció que las negociaciones técnicas internas del Mercosur para definir la distribución de las cuotas de exportación hacia Europa aún no han alcanzado un acuerdo reglado.

Oddone adelantó que, de vencer el plazo en las próximas horas sin consenso, probablemente se aplique el criterio de que el primero que llega, es el que tiene la cuota establecida, para descongelar la situación. EFE

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