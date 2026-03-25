Uruguay extiende a frontera con Argentina beneficios que tiene en zonas cercanas a Brasil

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Montevideo, 25 mar (EFE).- El Gobierno de Uruguay extenderá a la frontera con Argentina los beneficios que existen en zonas cercanas a Brasil, como el beneficio del Impuesto Específico Interno a los combustibles y la exoneración del 75 % de los aportes patronales para nuevos trabajadores.

Así lo anunciaron este miércoles en la ciudad de Mercedes las principales autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas en una conferencia en la que se dio a conocer un paquete de medidas que buscan proteger el comercio local.

El viceministro Martín Vallcorba indicó que la rebaja del Impuesto Específico Interno regía en una zona de hasta 20 kilómetros de la frontera con Argentina y que desde el próximo 1 de mayo a esta se le sumará una que irá hasta los 60 kilómetros y que será de la mitad de la primera.

Por otra parte, desde ese día también estarán vigentes otras medidas que hasta el momento aplicaban solo en la frontera con Brasil.

Una de estas es la exoneración de un 75 % de aportes patronales a la seguridad social para la contratación de nuevos trabajadores por el plazo de un año.

«Esta es una medida que para nosotros es importante porque reduce el costo para la generación de nuevos puestos de trabajo y es una herramienta muy importante para avanzar en la formalización de trabajadores. En departamentos (provincias) en los cuales el empleo no es un problema pero sí lo es la informalidad, esta herramienta también es importante», dijo.

Añadió que eso permitirá que los trabajadores tengan mayores derechos al contar con la cobertura del sistema de protección social.

Otra medida tiene que ver con el régimen simplificado de importación, mediante el que los comercios pueden comprar del otro lado de la frontera sin pagar impuestos por ello y vender los productos de manera formal.

En ese sentido, se ampliarán el tamaño de los comercios que pueden hacerlo y los topes máximos de compras, al tiempo que también se extenderá la lista de productos autorizados. EFE

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