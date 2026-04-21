Uruguay mantiene su Tasa de Política Monetaria en 5,75 %

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Montevideo, 21 abr (EFE).- El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió no hacer modificaciones en su Tasa de Política Monetaria (TPM) y mantenerla 5,75 %, decisión que tiene como objetivo conducir la inflación hacia la meta de 4,5 % anual.

Así lo indica un informe presentado este martes por el Comité de Política Monetaria, en el que apuntó que esta decisión también busca mantener las expectativas de inflación alineadas con el mencionado objetivo en el Horizonte de Política Monetaria, en un contexto de «elevada incertidumbre global».

«En marzo, la inflación descendió a 2,94 %, principalmente como consecuencia de la caída de los precios de frutas y verduras, situándose en torno al piso del rango de tolerancia», explica.

De hecho, por primera vez en 33 meses, esa cifra quedó por debajo del rango de tolerancia fijado por el Gobierno, que va del 3 % al 6 %.

«El escenario internacional luce especialmente incierto, con una volatilidad inusual en las monedas y en el precio de las materias primas. El precio del petróleo se mantiene por encima de los niveles previos al inicio del conflicto y se incrementan los costos logísticos, lo que genera presiones inflacionarias a nivel global», dice en ese sentido.

Y añade: «Las proyecciones del Banco Central del Uruguay muestran que la inflación enfrentará presiones al alza durante el próximo año, manteniéndose dentro del rango de tolerancia y convergiendo a la meta en el horizonte de política monetaria».

De acuerdo con esto, explica que el Comité de Política Monetaria «valoró que la materialización de mayores presiones inflacionarias provenientes del contexto global dependerá de la persistencia y profundidad del conflicto, así como de la reacción de las principales variables».

«En este marco, la política monetaria -con las expectativas ancladas en la meta y la inflación en el piso del rango de tolerancia- se encuentra en una posición sólida para enfrentar estos riesgos inflacionarios», subrayó.

Como consecuencia de esto, el BCU decidió mantener la Tasa de Política Monetaria en 5,75 %, con el objetivo de que la inflación converja a la meta de 4, 5% anual.

«En este contexto dinámico y volátil, el Banco Central del Uruguay continuará realizando un monitoreo permanente del entorno internacional y de sus implicancias para la evolución de la inflación y sus expectativas, y adoptará las próximas decisiones de política monetaria en función de dicha evaluación», concluye el comunicado. EFE

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