Uruguay quiere revancha

Santiago Carbone

Montevideo, 3 mar (EFE).- A solo cien días para que comience, la Copa del Mundo de 2026 se presenta como una oportunidad perfecta para que la selección de Uruguay pueda tomarse revancha.

En la gran mayoría de los Mundiales que jugaron en los últimos veinte años la Celeste dio que hablar: fue semifinalista en Sudáfrica 2010, logró resonantes victorias en Brasil 2014 y fue uno de los ocho mejores de Rusia 2018.

Sin embargo, el torneo disputado cuatro años más tarde en Catar mostró su peor cara: cosechó cuatro unidades de nueve posibles y se despidió en la fase de grupos.

Con la ilusión de escribir una nueva página en su gloriosa historia, la Celeste comenzó a transitar su nuevo camino en septiembre de 2023, cuando venció a Chile en un duelo enmarcado en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Fueron 18 encuentros con altos y bajos, pero la presencia del conjunto dirigido por el argentino Marcelo Bielsa en el Mundial jamás estuvo en duda: estuvo siempre entre los cinco mejores y acabó cuarto con 28 puntos acumulados.

Su mejor momento fue cuando venció a Brasil luego de más de 20 años sin poder hacerlo y luego derrotó por primera vez a Argentina como visitante por eliminatorias.

El peor fue cuando entre julio de 2024 y junio de 2025 ganó en los 90 minutos reglamentarios apenas un juego de los doce que disputó entre clasificatorias y Copa América.

Más allá de esto, el punto más bajo del equipo de Bielsa apareció en el último partido que jugó. En un amistoso disputado en Florida, Estados Unidos lo goleó por 5-1.

Poco después de ese encuentro, el seleccionador fue consultado en una rueda de prensa sobre la posibilidad de convocar nuevos futbolistas y su respuesta fue tajante: «Caras nuevas creo que no. Si usted me dice si veo alguna figura que merezca un sitio protagónico y con capacidad de resolver la problemática del equipo fuera de los jugadores que cito habitualmente, no. No veo eso».

De acuerdo con esto, está garantizado que la Celeste irá al Mundial con una plantilla similar a la que el argentino convocó a lo largo de su proceso.

Sergio Rochet, Nahitan Nández, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araújo, Facundo Pellistri y Rodrigo Aguirre estarán.

También los principales referentes del plantel: José María Giménez, Ronald Araujo, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, quien a sus 27 años llegará al Mundial como una de las máximas estrellas del fútbol en la actualidad.

La gran mayoría de ellos serán titulares en un once que habitualmente se paró con cuatro defensores, tres centrocampistas y tres atacantes.

Integrante del grupo H, Uruguay se medirá allí con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, contra quien hará su debut el 15 de junio en el estadio Hard Rock de Miami.

Seis días después enfrentará en el mismo escenario a los africanos y el 26 de junio jugará ante el campeón de Europa su último duelo de la fase de grupos, en la ciudad mexicana de Guadalajara.

El primero y el segundo de la zona se medirá en dieciseisavos de final con los dos que encabecen el grupo que conforman Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Pero antes de todo eso, Uruguay se pondrá a prueba en dos amistosos en los que enfrentará a Argelia y a Inglaterra y en los que tratará de dar vuelta la pisada para comenzar a ilusionarse.

Tras haber conmemorado en 2025 los 75 años del legendario Maracanazo, la Celeste sueña con otra victoria heroica y sus fanáticos ya se preparan para alentar al conjunto que en cada torneo que disputa une a 3,5 millones de personas. EFE

