Vaca Muerta impulsa a Argentina a conseguir un nuevo récord de producción petrolera

1 minuto

Buenos Aires, 20 nov (EFE).- La creciente actividad en Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina, permitió que en octubre pasado que el país suramericano lograra un nuevo récord histórico de producción de petróleo, según informaron este jueves fuentes oficiales.

De acuerdo a datos difundidos por la Secretaría de Energía de Argentina, en octubre el país produjo 859.500 barriles de petróleo por día, el valor mensual más alto en los registros oficiales.

El último máximo histórico era de 1998, cuando se había llegado a una producción de 847.000 barriles diarios.

El nuevo récord se explica por la creciente producción en Vaca Muerta, con epicentro en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), que es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La colosal formación, que comenzó a ser explorada por la petrolera argentina YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 50.000 millones de dólares para su desarrollo.

De acuerdo a datos difundidos este jueves por la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia Neuquén, la producción de crudo no convencional de Vaca Muerta fue en octubre de 567.802 barriles diarios. EFE

