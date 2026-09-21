Vance justifica el veto a medios en que el «92% de las noticias sobre Trump» son negativas

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Washington, 21 sep (EFE).- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, justificó este lunes la prohibición de acceso de tres medios de comunicación a la Casa Blanca al alegar que «alrededor del 92 %» de las noticias que difunden sobre el presidente de Estados Unidos y su Administración son «negativas».

«No está prohibiendo a los medios de comunicación. Lo que está diciendo es que no les dará acceso especial a la Casa Blanca si se dedican a lo que en realidad es propaganda», aseguró antes de viajar este lunes a Greensboro, en Carolina del Norte, para intervenir en un mitin de campaña de las elecciones de medio mandato.

«Debemos recordar que alrededor del 92 % de las noticias que esos tres medios publican sobre el presidente de Estados Unidos y su Administración son negativas», argumentó.

Tras afirmar que los medios vetados (CNN, MS NOW y Politico) no representan al «pueblo estadounidense» ni a la «opinión pública» y acusarlos de ser «propaganda de extrema izquierda», se preguntó: «¿Por qué una Casa Blanca republicana les daría acceso especial?».

Preguntado sobre si lo considera un ataque a la libertad de expresión, señaló que «aún pueden informar sobre la Casa Blanca de Trump».

«Aún pueden obtener los informes públicos. Aún pueden, por supuesto, hablar con personas dentro y fuera de la Administración. Lo que el presidente ha dicho es que no les vamos a dar acceso especial dentro de la Casa Blanca», defendió.

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos – ABC, CBS, Fox News y NBC – acordaron este lunes suspender la cobertura conjunta de los actos de Trump, tras el veto a sus colegas de los tres medios afectados por la prohibición.

La tensión entre la Casa Blanca y los medios aumenta además por la demanda presentada por los afectados por el veto – CNN, MS NOW y Politico – contra el Ejecutivo ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D.C..

La demanda podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la Administración esta misma semana, según informaron los medios afectados en un comunicado conjunto. EFE

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