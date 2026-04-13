Vance niega que las negociaciones con Irán hayan sido un fracaso total

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Washington, 13 abr (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró este lunes que las negociaciones con Irán no fueron un fracaso total e insistió en que «han avanzando mucho» a la espera de que Irán acepte los puntos clave de sus peticiones.

«No digo simplemente que las cosas hayan ido mal. También creo que algunas cosas han ido bien», respondió Vance en una entrevista con la cadena Fox News sobre los resultados de su mediación en las negociaciones realizadas en Islamabad, Pakistán, el fin de semana.

«La gran incógnita ahora es si los iraníes aceptarán o no los puntos clave que necesitamos para seguir adelante», concluyó el vicemandatario.

Durante la misma intervención, Vance dijo que Irán mostró cierta flexibilidad, pero «no cedió lo suficiente».

Respecto a la posibilidad de nuevas conversaciones, Vance indicó que la pregunta debería plantearse a los iraníes.

El vicepresidente reconoció la reapertura del estrecho de Ormuz como un punto clave para alcanzar un acuerdo, aunque decidió dejar recaer la responsabilidad de este hecho sobre Teherán, diciendo que está en sus manos «hacerlo realidad».

Contra todo pronóstico, el vicepresidente fue elegido para liderar la delegación estadounidense que se reunió el sábado en Islamabad con autoridades iraníes, en un intento por hallar una salida a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Vance había sido uno de los miembros de la Administración más opuestos a la ofensiva, apelando al lema ‘Estados Unidos primero’ que Trump enarboló en campaña, prometiendo poner fin a las prolongadas guerras en el extranjero.

Tras el fiasco para abrir el estrecho, Trump ordenó a la Marina estadounidense bloquear también el paso para evitar el tránsito de buques iraníes o de sus aliados, un gesto que amenaza con agravar todavía más el conflicto. EFE

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