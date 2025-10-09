Vandalizan la tumba de Robert Badinter el día de su entrada en el Panteón francés

2 minutos

París, 9 oct (EFE).- La tumba de Robert Badinter, el exministro de Justicia francés que impulsó el fin de la pena de muerte en Francia, fue vandalizada este jueves en coincidencia con su entrada en el Panteón francés, el solemne edificio donde se traslada a los hombres y mujeres a lo que la República guarda especial reconocimiento.

La sepultura, ubicada en el cementerio de Bagneux (en la periferia sur de París), amaneció con pintadas que denigraban la lucha de Badinter contra la aplicación de la pena de muerte y la despenalización de la homosexualidad en Francia.

Las autoridades locales han abierto una investigación y el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó el acto en sus redes sociales y señaló que «la República es siempre más fuerte que el odio».

«Vergüenza a quienes han querido manchar su memoria. Esta tarde entrará en el Panteón, morada eterna de la conciencia y la justicia», subrayó Macron.

Los restos mortales de Badinter reposan en el cementerio de Bagneux desde su muerte a comienzos de 2024 y allí está previsto que se mantengan a pesar de su entrada en el Panteón.

Su ingreso en el edificio ubicado en el corazón del Barrio Latino consumará esta tarde mediante el traslado de un féretro simbólico que contendrá objetos seleccionados por su esposa, como su toga de abogado, según detallaron medios locales.

Robert Badinter, nacido en París en 1928 en el seno de una familia judía, trabajó durante décadas como abogado penalista y en su carrera confrontó casos muy mediáticos relacionados con la pena de muerte.

El presidente François Mitterrand, quien al asumir en 1981 prometió que en su mandato no habría ejecuciones, lo eligió como su ministro de Justicia.

Así, Badinter llevó al Parlamento en septiembre de 1981 el proyecto de ley para abolir la pena capital sabiendo que la opinión pública estaba muy mayoritariamente en favor de mantenerla.

El féretro de Badinter descansará en la denominada cripta de los Revolucionarios de 1789, donde también están los de Nicolas de Condorcet, el abad Grégoire y el matemático Gaspard Monge. EFE

