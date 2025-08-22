Varias zonas de Caracas y de algunas regiones de Venezuela sufren fallas eléctricas

Caracas, 22 ago (EFE).- Varias zonas de Caracas sufrieron la tarde de este viernes fallas en el sistema eléctrico, como apagones o fluctuaciones, así como localidades de los estados Miranda y el costero La Guaira, ambos cercanos a la capital venezolana.

Algunas parroquias del municipio Libertador de Caracas, donde están ubicadas las sedes de los poderes públicos y de diversos organismos e instituciones del Estado, enfrentaron interrupciones del servicio, mientras que en otras hubo varios bajones eléctricos.

También se registró, según constató EFE, apagones en sectores del estado Miranda (norte) que forman parte de la conocida como Área Metropolitana de Caracas, entre ellos los municipios de Chacao y Sucre.

Posteriormente del corte en el suministro, que también afectó servicios de telecomunicaciones, se registraron varios intentos para restablecer el servicio, pero este se volvía a caer segundos después.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) indicó que se trata de una falla en la subestación de El Junquito, en una zona en las afueras de Caracas, ocasionada por «las lluvias torrenciales y los fuertes vientos».

Esto, prosiguió la información, afectó «parcialmente algunas zonas del centro del país, como La Guaira, Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos y parte del este de Caracas».

El medio público aseguró que la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) «trabaja en este momento en la restauración del servicio».

Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.

Mientras que la oposición y expertos denuncian como posibles causas la mala gestión, la falta de mantenimiento y la corrupción.

En mayo pasado, el Gobierno denunció un «ataque terrorista» contra el Sistema Eléctrico Nacional en el estado Aragua (centro), del que responsabilizó a la «derecha extremista», como suele llamar al sector mayoritario de la oposición.

Posteriormente, en junio, Corpoelec alertó de un «cobarde ataque» contra cuatro torres de transmisión, ubicadas en el estado Carabobo (norte), que buscó -afirmó- afectar «la paz nacional».

El pasado sábado, el Ministerio de Energía Eléctrica informó que evalúa planes de acción para «consolidar» mejoras en el sistema. EFE

