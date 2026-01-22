Varios desaparecidos tras un deslizamiento de tierra en Nueva Zelanda

Varias personas fueron reportadas este jueves como desaparecidas luego de que un deslizamiento de tierra arrasara un campamento en el norte de Nueva Zelanda, azotado por las lluvias, informaron la policía y los rescatistas.

El lodo sepultó un bloque de duchas de un sitio de acampada situado a los pies del volcán extinto Mount Maunganui, mostraron videos y fotografías difundidas por medios locales.

Los servicios de emergencia aseguraron que se escucharon voces bajo los escombros.

«Mientras la tierra siga moviéndose allí, están en una misión de rescate», dijo a la prensa el subcomisario de policía Tim Anderson.

«No puedo dar cifras. Lo que puedo decir es que se trata de un número reducido», añadió.

El deslizamiento afectó varias casas rodantes y el edificio de baños del campamento, situado en la Isla Norte, en una zona azotada por fuertes lluvias.

Las personas que se encontraban en el lugar intentaron excavar entre los escombros y oyeron voces, informó el comandante de Bomberos y Emergencias, William Pike.

«Nuestro equipo de bomberos inicial llegó y pudo escuchar lo mismo», afirmó.

Sin embargo, los rescatistas tuvieron que evacuar a todos los presentes por el riesgo de nuevos aludes.

