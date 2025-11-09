Varios heridos al colisionar dos trenes cerca de Bratislava

Viena, 9 nov (EFE).- Varias personas resultaron heridas este domingo al chocar dos trenes de cercanía cerca de la capital eslovaca, Bratislava, informaron las autoridades locales.

Según fuentes policiales, el accidente ocurrió por causas aún desconocidas hacia las 19.30 hora local (18.30 GMT) en la vía férrea que conecta a Bratislava con la cercana localidad de Pezinok, a unos 20 kilómetros al noreste de la ciudad.

No hubo colisión ni descarrilamiento, indicó Silvia Simkova, portavoz de la Policía, a la agencia eslovaca TASR.

«Los equipos de rescate se están desplazando al lugar del accidente y se han reportado varios heridos», señaló la compañía ferroviaria eslovaca ZSSK en un comunicado.

El diario SME estima en una treintena los lesionados y afirma que algunos de ellos fueron trasladados al Hospital Universitario de Bratislava.

Varios equipos de rescate, bomberos y policías se desplazaron al lugar.

«Este trágico accidente también requerirá una investigación exhaustiva una vez finalizadas las labores de rescate para determinar si se trató de un fallo técnico o de un error humano», escribió el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en redes sociales. EFE

