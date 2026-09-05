Crisis política por Ceuta; Milei eleva la tensión por las Malvinas; y el Amazonas se acerca al punto de no retorno

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa. Esta semana, la prensa suiza pone el foco en varios temas de actualidad que seguro les va a parecer interesante.

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7 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Varias personas participan en una manifestación con motivo del Día de Ceuta y en plena crisis migratoria de Ceuta, en Madrid. Keystone

Continua el foco puesto en la situación migratoria de Ceuta, a la que se lee va añadiendo la creciente presión política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.

El periódico Der Bund presenta el hecho principalmente como un problema político para Sánchez y como una oportunidad para la oposición conservadora. Destaca las manifestaciones multitudinarias celebradas en España, en las que la solidaridad con los habitantes de Ceuta se mezcló con las acusaciones contra el Gobierno. En particular, pone el acento en Alberto Núñez Feijóo, que acusa al Ejecutivo de haber ocultado informes de los servicios de seguridad que anticipaban la llegada masiva de migrantes. El artículo también recoge la situación en Ceuta, donde miles de personas siguen viviendo en condiciones precarias y persiste un fuerte sentimiento de inseguridad. Der Bund advierte así de que la crisis no se limita ya a la gestión fronteriza, sino que se ha convertido en un importante frente de desgaste para Sánchez. La perspectiva del periódico incide especialmente en la incapacidad del Gobierno para recuperar la normalidad y ofrecer una respuesta clara sobre el futuro de los migrantes que permanecen en la ciudad.

Al mismo tiempo, el diario bernés contrapone las acusaciones de la oposición con la defensa de Sánchez, que niega que los servicios de seguridad hubieran advertido específicamente de la crisis y asegura que no existen pruebas de que Marruecos la organizara. El periódico concede especial relevancia a esta disputa sobre qué sabía el Gobierno antes de la entrada masiva de migrantes y a las sospechas sobre el papel de Rabat. Sin embargo, también señala que la gestión posterior ha alimentado las críticas, especialmente por la falta de alojamiento adecuado para los migrantes y por los planes vacacionales del presidente. El artículo advierte además de una consecuencia política de mayor alcance: el acercamiento entre el Partido Popular y Vox. La fotografía que ofrece el diario es la de una derecha española cada vez más cohesionada y con una ventaja considerable en las encuestas. De este modo, el medio interpreta la crisis de Ceuta no solo como una emergencia migratoria, sino como un episodio capaz de acelerar el desplazamiento de la política española hacia la derecha.

Fuente: Der BundEnlace externo en alemán con suscripción

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Pingüinos Rey caminan por la costa de Volunteer Point, en las islas Malvinas Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Esta semana, la prensa suiza ha comentado el renovado pulso entre Argentina y Reino Unido por las islas Malvinas, después de que Javier Milei anunciara nuevas medidas para reforzar la reivindicación argentina.

Watson.ch interpreta el anuncio de Milei como un nuevo episodio de escalada en un conflicto histórico que vuelve a adquirir dimensión geopolítica. Destaca especialmente el anuncio de una base naval integrada en Tierra del Fuego, presentada por el presidente argentino como una pieza clave para ampliar la proyección estratégica del país. Al mismo tiempo, Milei amenaza con sancionar a las empresas que exploten económicamente las aguas próximas al archipiélago sin autorización argentina. Watson.ch sitúa estas medidas en el contexto de la explotación petrolera prevista en el proyecto Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes. El medio advierte así de que la disputa por la soberanía vuelve a mezclarse con intereses económicos concretos. La cuestión de las Malvinas deja de aparecer únicamente como una reivindicación territorial argentina y recupera una dimensión estratégica y energética.

El artículo pone además el foco en un elemento que, a juicio de Watson.ch, puede alterar el equilibrio diplomático: las recientes declaraciones de Donald Trump. Subraya que el presidente estadounidense ha puesto en duda la tradicional posición de neutralidad de Washington, sin comprometerse, sin embargo, a respaldar al Reino Unido en un eventual nuevo conflicto. Watson.ch recuerda que Estados Unidos apoyó a Londres durante la guerra de 1982, lo que convierte cualquier posible cambio de postura en un asunto especialmente sensible. El medio interpreta las palabras de Milei como una respuesta directa a este nuevo contexto internacional y destaca su confianza en contar con Estados Unidos como aliado. También señala el respaldo recibido del presidente chileno José Antonio Kast, aunque recuerda el apoyo secreto de Chile a Reino Unido durante la guerra. En conjunto, Watson.ch presenta la cuestión como un conflicto histórico que vuelve a ganar relevancia por la combinación de nacionalismo, petróleo y cambios en las alianzas internacionales.

Fuente: watson.chEnlace externo en alemán

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Vista aérea de una zona deforestada donde se encuentran dos centrales termoeléctricas de Eneva, en la selva amazónica de Brasil. Keystone

Me parece interesante destacar para este repaso de prensa un artículo muy elaborado y detallado del periódico Der Bund sobre la aceleración de la crisis climática y, en particular, el deterioro del Amazonas y su impacto mucho más allá de Sudamérica.

El Tages Anzeiger aborda la cuestión desde una perspectiva especialmente narrativa y científica, pero también profundamente crítica con la inacción política. El artículo parte de una imagen contundente: el Amazonas como una gigantesca reserva de carbono cuya capacidad para absorber CO₂ está siendo destruida por la deforestación, los incendios y el aumento de las temperaturas. El periódico advierte de que estos fenómenos se retroalimentan y pueden empujar al bosque hacia un punto de no retorno. La investigación toma como figura central al científico brasileño Carlos Nobre, cuya trayectoria sirve para explicar cómo la comunidad científica lleva décadas alertando de este riesgo. El Tages Anzeiger subraya además que el Amazonas no es simplemente un bosque, sino un sistema que genera buena parte de su propia lluvia mediante los llamados «ríos voladores». De ahí que su destrucción pueda tener consecuencias para la agricultura, las ciudades y el clima de buena parte de Sudamérica.

La perspectiva del Tages Anzeiger va más allá de describir el deterioro del Amazonas y plantea una pregunta incómoda: por qué, pese a décadas de advertencias científicas, la respuesta política sigue siendo insuficiente. El periódico establece un paralelismo con el agujero de la capa de ozono, una crisis que sí consiguió movilizar a gobiernos e industrias porque existía una imagen sencilla de comprender y alternativas tecnológicas viables. En cambio, advierte, el cambio climático careció durante años de una imagen igualmente poderosa y permitió que la falta de acción se presentara como prudencia frente al alarmismo. El artículo relaciona esta parálisis con el auge de políticos que minimizan los riesgos climáticos y pone a Donald Trump como ejemplo extremo de esta tendencia. Frente al pesimismo, sin embargo, el Tages Anzeiger termina destacando la actitud de Nobre, que apuesta por iniciativas como Amazonia 4.0 para demostrar que es posible generar prosperidad sin destruir el bosque. La interpretación del medio es, por tanto, doble: denuncia la gravedad de una amenaza conocida desde hace décadas, pero busca también elementos de esperanza ante la posibilidad de evitar el colapso.

Fuente: Tages AnezeigerEnlace externo en alemán, con suscripción

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Artículo revisado por Patricia Islas

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