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Diplomacia suiza

Venezuela: el empresario investigado en Suiza, clave del acuerdo petrolero con Trump

Este contenido fue publicado en
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Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

Le dicen ‘El contrato del siglo’ y en él está como protagonista principal un empresario investigado por la Justicia en Suiza.

Según una investigación del diario Washington Post, altos cargos estadounidenses habrían intervenido ante las autoridades suizas para defender sus intereses y permitir que su figura clave en el acuerdo de Venezuela para explotar 17 yacimientos petrolíferos pueda viajar.

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