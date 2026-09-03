Nepotismo y diplomacia, el nuevo hombre al frente de Apple y el acuerdo con Meta

Meta se comprometió a establecer medidas de protección para los usuarios adolescentes, entre las que se incluyen límites de uso diario y restricciones de uso entre la medianoche y las 6 de la mañana en todo el territorio de EE. UU. Keystone / Swissinfo

Les damos la bienvenida a nuestro repaso de la actualidad de Estados Unidos. Cada jueves analizamos cómo los medios suizos han informado sobre tres de las principales noticias de Estados Unidos y cómo han reaccionado ante ellas, en los ámbitos de la política, las finanzas y la ciencia.

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Meta, el gigante de las redes sociales, ha acordado pagar hasta 18.000 millones de dólares (14.500 millones de francos suizos) para zanjar las demandas que acusan a sus plataformas, entre ellas Facebook e Instagram, de perjudicar a menores. Un periódico suizo consideró que el acuerdo «envía una señal clara» y es «una buena noticia» para la juventud. Otro, en cambio, opinó que Meta «se ha ido de rositas». ¿Qué opina usted?

La embajada de Estados Unidos en Berlín lleva sin embajador desde julio de 2024. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revolucionado —y debilitado— la diplomacia estadounidense al relegar al Departamento de Estado y apostar por una política exterior personal que canaliza a través de las redes sociales y de enviados especiales ajenos a la carrera diplomática, según la radiotelevisión pública suiza RTS.

El reciente viaje a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, para reactivar las negociaciones de paz con Ucrania «no pasó desapercibido», señaló RTS el lunes en un análisis en profundidad. «Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump parece haber abandonado este tipo de diplomacia más o menos tradicional», afirmó.

«Convencido de que puede prescindir de los expertos, dirige personalmente la política exterior estadounidense a través de su red Truth Social y de un reducido círculo de enviados especiales: personas de su confianza sin experiencia diplomática, como su yerno Jared Kushner o el empresario Steve Witkoff. El Departamento de Estado, antaño reconocido por su experiencia internacional, ha quedado claramente relegado a un segundo plano».

RTS señala que, aunque Estados Unidos mantiene una intensa actividad diplomática en varios frentes, continúa recortando su personal diplomático: en los últimos 18 meses se han eliminado más de 3.000 puestos, una quinta parte de la plantilla del Departamento de Estado.

«Más de un centenar de embajadas estadounidenses ya no tienen embajador, especialmente en África y América Latina. Oriente Medio también se ha visto afectado: la mitad de las embajadas de la región tienen menos personal del necesario, en plena guerra con Irán. No hay diplomáticos acreditados en Arabia Saudí ni en varios países del golfo Pérsico», explica la televisión pública suiza. Europa no es una excepción, añade: Alemania y Ucrania siguen sin embajador, pese a la importancia de estos puestos en plena guerra con Rusia.

«Las embajadas que ya no tienen embajador están ahora dirigidas por encargados de negocios, que tienen menos influencia en el país de destino, menos poder y menos contactos en Washington. Esta situación debilita el liderazgo estadounidense en muchas regiones del mundo, especialmente frente a China y Rusia».

Según RTS, de los 101 nombramientos de embajadores realizados por Trump, solo nueve corresponden a diplomáticos de carrera, lo que significa que más del 90% de los nombramientos han sido políticos. Sus predecesores reservaban únicamente entre el 25% y el 30% de los puestos para aliados y donantes. «El criterio ya no es la profesionalidad ni la competencia, sino la lealtad al presidente y la defensa de su agenda de «America First»».

El resultado, señala la televisión pública suiza citando al director de la oficina de París del ECFR (Consejo Europeo de Relaciones Exteriores), es que Estados Unidos se encuentra ahora con «embajadores poco profesionales y partidarios de Trump que alimentan las tensiones con sus aliados europeos».

John Ternus (a la izquierda), director ejecutivo de Apple, y Tim Cook, empresario estadounidense y anterior gerente general de Apple. Keystone

El martes, John Ternus sucedió a Tim Cook como CEO de Apple, «una empresa en la cima de su éxito, pero con un problema a la vista», según el periódico Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Los medios suizos han dedicado varios perfiles a Ternus y a los retos que tiene por delante.

«Se sabe muy poco de la vida privada de este hombre de 51 años», señala el diario Tages-Anzeiger. Nacido en California, estudió Ingeniería Mecánica en Pensilvania y lleva 25 años trabajando en Apple, donde hasta ahora estaba al frente del equipo de diseño industrial de la compañía. «Ternus está considerado una persona competente, centrada y creativa a la hora de resolver problemas», afirma el diario.

Y parece que va a necesitar todas esas cualidades. «Ternus se enfrenta a varios problemas sin resolver», apunta el NZZ. El primero es la transición a la era de la inteligencia artificial. «Apple es la única gran tecnológica que no cuenta con equipos propios de investigación puntera en IA ni invierte decenas de miles de millones en infraestructura para esta tecnología», señala el diario de Zúrich. «Ternus debe definir qué papel desempeñará Apple en el ámbito de la IA».

Sin embargo, según el NZZ, el mayor reto del nuevo CEO será encontrar un sucesor para el iPhone, «el teléfono que tiene ya 20 años y que mantiene a flote a todo el grupo, como una abuela rica que sostiene económicamente a toda su familia». El diario recuerda que «uno de cada dos dólares que gana Apple procede del iPhone. Ahora la compañía necesita urgentemente un nuevo producto estrella que le impulse hacia el futuro. Desde los AirPods, hace diez años, Apple no ha lanzado ningún dispositivo realmente nuevo que haya conquistado a los consumidores».

Eso podría ocurrir ya el próximo miércoles, 9 de septiembre, durante la presentación anual de productos de Apple, bajo el lema «Surprise and Shine». «Todavía no está claro cómo pretende Apple sorprendernos exactamente», señala la radiotelevisión pública suiza SRF. «Los expertos creen que Ternus presentará el primer iPhone plegable, además de una pantalla táctil superinteligente que permitirá controlar los dispositivos del hogar. […] A medio plazo, Apple también lanzará unos auriculares con cámara».

En cuanto al reparto de responsabilidades entre Cook y Ternus, SRF explica que este último se encarga ahora de la gestión diaria del grupo, mientras que Cook asume el cargo de presidente del consejo de administración y, con él, el liderazgo estratégico. Eso incluye ocuparse de las relaciones políticas, en particular de los contactos con el presidente estadounidense, Donald Trump, por un lado, y con las autoridades chinas, por otro. «Es un delicado ejercicio de equilibrio que, hasta ahora, ha sabido gestionar bien».

«Por supuesto, habrá obstáculos a la hora de ponerlo en práctica. Los jóvenes son muy ingeniosos a la hora de eludir las normas», señaló el periódico NZZ. Keystone

El gigante de las redes sociales Meta ha acordado pagar hasta 18.000 millones de dólares (14.500 millones de francos suizos) para zanjar las demandas que acusan a sus plataformas de perjudicar a menores. Los periódicos suizos han acogido la noticia con cautela.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, también tendrá que aplicar una serie de medidas destinadas a proteger mejor a los jóvenes en internet, entre ellas límites diarios de uso establecidos por defecto y bloqueos durante la noche.

«Una buena noticia para las nuevas generaciones», tituló el jueves el periódico Neue Zürcher Zeitung (NZZ), un día después de conocerse el veredicto. El diario Le Temps se mostró bastante menos optimista: «Aviso: no hay ninguna garantía de que estas medidas vayan a funcionar».

«El mensaje difícilmente podría ser más claro: por fin se están exigiendo responsabilidades a las plataformas de redes sociales. Otras plataformas y otros países deberían seguir el mismo camino», afirmó el NZZ. «Por supuesto, la aplicación de estas medidas no estará exenta de obstáculos. Los jóvenes tienen muchos recursos para saltarse las normas», añadió. Aun así, el diario de Zúrich consideró que el acuerdo enviaba una señal clara.

El periódico Tages-Anzeiger, sin embargo, consideró que Meta «se ha ido de rositas». «Ya es oficial: las plataformas de redes sociales de Meta, especialmente Facebook e Instagram, generan adicción y provocan daños psicológicos», escribió el jueves. El problema, señaló, es que el acuerdo se alcanzó fuera de los tribunales, la única vía que tenía Meta para evitar un juicio en el que las reclamaciones económicas eran mucho mayores. Cuatro estados habían llegado a reclamar casi 200.000 millones de dólares.

«Un juicio habría obligado a Meta a revelar numerosos secretos comerciales», añadió el Tages-Anzeiger. «El acuerdo ha reducido la multa al 1,2% del valor de mercado de la compañía. Es poco probable que esto afecte a los inversores o a la cotización de sus acciones a largo plazo». De hecho, las acciones de Meta llegaron a subir un 4,1% tras conocerse el acuerdo y cerraron la jornada con un alza del 1,1%.

«A primera vista, la empresa de Mark Zuckerberg —que siempre ha mantenido su inocencia— ha salido extremadamente bien parada», concluyó Le Temps. «¿Serán obligatorias estas medidas? ¿A qué jóvenes afectarán exactamente? ¿Qué carga supondrán para las familias? ¿Hasta qué punto podrán saltarse estas funciones de protección? ¿Serán suficientes? ¿Se aplicarán únicamente a los usuarios de Estados Unidos? Hay muchas preguntas por responder».

Si tiene algún comentario o sugerencia, escriba a english@swissinfo.ch.

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Adaptado al español por Carla Wolff.

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