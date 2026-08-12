¿Verdadero o falso?: ¿Existe trabajo forzoso en las cadenas de suministro suizas?

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Serie ¿Verdadero o falso? , Episodio 9: Suiza está entre los 60 países afectados por los nuevos aranceles de EE. UU. por no hacer lo suficiente para combatir el trabajo forzoso. ¿Hay algo de verdad en esta acusación?

4 minutos

El 12 de marzo, Estados Unidos anunció una investigación contra Suiza en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense, que aborda las prácticas comerciales injustas o discriminatorias. El objetivo de la investigación era determinar si Suiza estaba haciendo lo suficiente para impedir la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo forzoso como «todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una pena y para el cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente». Las penas pueden incluir violencia o intimidación, así como tácticas coercitivas como retener salarios o confiscar pasaportes.

Los resultados de la investigación estadounidenseEnlace externo se anunciaron el 2 de junio y Suiza se encontró entre una lista de 60 países considerados incapaces de establecer o aplicar eficazmente una prohibición de importar productos fabricados mediante trabajo forzoso. El representante comercial de Estados Unidos advirtió que, al supuestamente no abordar el problema del trabajo forzoso, Suiza y los demás países de la lista estaban exponiendo a los productores estadounidenses a una competencia desleal.

El 23 de julio, Estados Unidos anunció que impondrá un arancel adicional de tipo fijo del 12,5 %Enlace externo a países como Suiza que no cuentan con una prohibición de importar productos fabricados mediante trabajo forzoso.

Respuesta de Suiza

El trabajo forzoso está prohibido en Suiza y el país ha ratificado convenios internacionales sobre derechos laborales y derechos humanos. Sin embargo, a diferencia de la Unión Europea, Suiza no cuenta con una legislación que prohíba explícitamente la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso. Actualmente se está elaborando un proyecto de leyEnlace externo, pero este solo se aplicará a unas 30 grandes empresas. Esta es la razón por la que Suiza está siendo objeto de un arancel adicional del 12,5 % por parte de Estados Unidos, frente al 10 % aplicado a la UE, que ya cuenta con legislación que prohíbe este tipo de importaciones.

El Gobierno suizo ha rechazado las acusaciones de que exista una laguna legal en materia de trabajo forzoso y ha afirmado que su enfoque combina la regulación gubernamental, evaluaciones de riesgos obligatorias iniciadas por el sector privado y la cooperación internacional.

«Este enfoque se centra en los esfuerzos para prevenir y abordar las causas fundamentales dentro de las cadenas de suministro. Estos métodos difieren [de una prohibición de importaciones], pero no en su objetivo ni en su eficacia. El enfoque de Suiza no perjudica a la industria estadounidense», afirmó el Gobierno en un comunicado de prensaEnlace externo.

La asociación empresarial suiza Economiesuisse también intervino para defender las obligaciones del sector privadoEnlace externo en materia de prevención del trabajo forzoso en las cadenas de suministro de las empresas.

«En consonancia con las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, Suiza ha adoptado un enfoque basado en el riesgo en lugar de una prohibición general de las importaciones. Las empresas suizas están sujetas a amplias obligaciones de información no financiera, que también incluyen la diligencia debida en materia de riesgos para los derechos humanos en la cadena de suministro», declaró Economiesuisse.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno suizo y del sector empresarial, es imposible garantizar que las cadenas de suministro suizas estén completamente libres de trabajo forzoso.

«Creo que existen riesgos de trabajo forzoso en casi todas las cadenas de suministro mundiales», afirma Dorothée Baumann-Pauly, profesora de la Escuela de Economía y Gestión de la Universidad de Ginebra.

Sus tres principales categorías de importaciones de riesgo para Suiza son el marisco, los minerales críticos utilizados en baterías y el oro, así como todos los productos agrícolas que dependen de trabajadores migrantes que han pagado comisiones de contratación para conseguir empleos de temporada.

Para los consumidores, estos productos podrían incluir pescado de supermercado o alimentos para mascotas, avellanas o pétalos de rosa procedentes de Turquía, jazmín de Egipto o azúcar de la India.

Traducido por José Kress