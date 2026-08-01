El extremo calor mantiene en vilo a España; Milei busca liderar la nueva derecha latinoamericana; y ruptura de Colombia con Cuba

Keystone y SWI swissinfo.ch

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa semanal. Esta semana la prensa suiza ha analizado varios temas que seguro les van a interesar.

Un coche calcinado por las llamas en la localidad de Piedralaves, Ávila (España), el 28 de julio. Keystone. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Uno de los temas que más resonancia ha tenido en la prensa suiza ha sido la nueva ola de incendios forestales que afecta al sur de Europa. Watson pone el acento en la combinación de calor extremo, sequía y fuertes vientos como un escenario que mantiene a Francia y España en una situación de máxima vulnerabilidad, pese a la mejora parcial registrada en las últimas horas.

Watson explica que las autoridades francesas y españolas afrontan una carrera contrarreloj para evitar que los incendios forestales vuelvan a propagarse con la llegada de una nueva ola de calor. El medio destaca que, aunque decenas de miles de evacuados han podido regresar a sus hogares, los servicios de emergencia continúan desplegados ante el riesgo de que las elevadas temperaturas, la baja humedad y el viento reactiven los focos. El periódico subraya especialmente la magnitud del dispositivo en Francia, donde miles de bomberos siguen trabajando tras unos incendios que ya han devastado una superficie excepcional y dejado más de un centenar de efectivos heridos.

El medio advierte de que la mejora de la situación no debe interpretarse como el final de la emergencia. Watson señala que las autoridades españolas insisten en evitar cualquier sensación de falsa seguridad mientras persistan las condiciones meteorológicas extremas y recuerda que algunos incendios, como el de la provincia de Castellón, continúan fuera de control. El periódico sitúa estos episodios dentro de una temporada especialmente devastadora para el sur de Europa y presenta los incendios como una manifestación de una tendencia cada vez más recurrente de fenómenos climáticos extremos, con consecuencias crecientes tanto para la población como para el territorio.

Fuente: watson.chEnlace externo (en alemán)

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El presidente de Argentina, Javier Milei, reacciona durante la ceremonia de toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. Keystone

El periódico Tages-Anzeiger y otros medios del TX Group, uno de los mayores grupos mediáticos de Suiza, ha puesto el foco en la creciente proyección internacional del presidente argentino Javier Milei y en su intento de consolidarse como referente de la nueva derecha latinoamericana. El diario interpreta que esta estrategia va más allá de la política interna argentina y la presenta como un proyecto regional que ya está generando tensiones diplomáticas y reconfigurando los equilibrios políticos del continente.

Tages-Anzeiger sostiene que Javier Milei ha convertido su gira por Sudamérica en una demostración de liderazgo político entre los gobiernos conservadores y de extrema derecha. El diario destaca que el presidente argentino busca proyectarse como la principal figura de este espacio ideológico, aprovechando el avance electoral de la derecha en varios países. En esa estrategia sitúa sus encuentros con dirigentes afines en Perú, Ecuador y Colombia, así como su implicación en la campaña presidencial brasileña. El periódico interpreta que la fotografía junto a varios mandatarios conservadores durante la toma de posesión de la presidenta peruana Keiko Fujimori simboliza esa aspiración de liderazgo regional que Milei quiere consolidar.

El diario advierte, sin embargo, de que esta ofensiva política va acompañada de una diplomacia deliberadamente confrontativa. Como ejemplo cita los insultos de Milei al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, calificado de «ladrón», un episodio que desembocó en la retirada del embajador brasileño en Buenos Aires. Tages-Anzeiger considera que estos enfrentamientos forman parte de una estrategia destinada a acelerar la sustitución de la antigua «marea rosa» de gobiernos de izquierda por una «marea azul» de ejecutivos conservadores. Al mismo tiempo, subraya que el éxito económico relativo de Milei, respaldado por la reducción de la inflación y el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional, refuerza su influencia entre otros dirigentes de la región, aunque recuerda que sus políticas de ajuste han tenido un elevado coste social para los sectores más vulnerables.

Fuente: Tages-AnzeigerEnlace externo (en alemán, con suscripción)

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La vida en Cuba es un reto diario para las personas más vulnerables. Swissinfo/Carla Wolff

Por último, me gustaría destacar esta noticia publicada en varios medios suizos, que aporta información relevante para entender cómo se están desarrollando las fuerzas políticas en América Latina. La prensa suiza interpreta la decisión del futuro presidente colombiano Abelardo de la Espriella como un nuevo reflejo del giro hacia la derecha que atraviesa parte del continente y de la creciente distancia entre varios gobiernos latinoamericanos y los regímenes considerados aliados tradicionales de Cuba.

Nau.ch informa de la decisión del presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella de romper las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua tras asumir el cargo, una medida que el medio presenta como parte de una nueva orientación política de Colombia. El artículo destaca la reacción negativa del Gobierno cubano, que considera estos planes contrarios a los intereses nacionales colombianos y alejados de la histórica relación entre ambos países. El medio suizo sitúa esta decisión dentro de una tendencia más amplia en América Latina, donde varios gobiernos conservadores han llegado al poder con una postura más cercana a Estados Unidos y más crítica con los gobiernos socialistas de la región.

El periódico advierte de que el caso colombiano no es un episodio aislado, sino una muestra del reajuste de alianzas políticas en el continente. Nau.ch señala que países como Argentina, Bolivia y ahora Colombia han experimentado cambios de gobierno que han debilitado la influencia tradicional de Cuba en la región. Al mismo tiempo, el artículo recuerda que México sigue siendo una de las principales excepciones al mantener una postura más cercana a La Habana. La información es presentada como una nueva señal del avance de la derecha latinoamericana y de la transformación del mapa diplomático regional.

Fuente: nau.chEnlace externo (en alemán)

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Les enviaremos el siguiente repaso a la prensa suiza el sábado 8 de agosto. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Cordiales saludos en nombre de todo el equipo en español de Swissinfo y que siga usted disfrutando de nuestro contenido!

Artículo revisado por Carla Wolff.

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