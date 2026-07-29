Cuba critica al presidente electo de Colombia por anunciar la ruptura de relaciones
El gobierno de Cuba criticó este martes al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su decisión de romper relaciones diplomáticas con la isla y señaló que el anuncio evidencia su «clara subordinación» a «la política de división y confrontación» de Washington.
De la Espriella, que debe tomar posesión del cargo el 7 de agosto, anunció el domingo que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua. También dijo que cerrará 15 consulados y 14 embajadas en varias naciones.
«De concretarse esta decisión, que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos», señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
El texto subrayó que «esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano», al que Cuba ha «apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno».
La Habana fue sede de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que desembocaron en el histórico acuerdo de paz de 2016.
rd/jb/nn