Suiza se encamina hacia un verano de récord
El verano de 2026 está siendo, hasta el momento, al menos tan caluroso como el histórico verano de 2003. La Oficina Federal de Meteorología y Climatología (MeteoSwiss) señaló, en respuesta a una consulta, que algunas estaciones meteorológicas ya han registrado más días de calor que en 2003.
«El verano de 2003 fue un caso excepcional», señaló este martes MeteoSwiss en respuesta a una consulta de la agencia de noticias suiza Keystone-ATS. Según la Oficina Federal de Meteorología y Climatología, este tipo de episodios son cada vez más probables como consecuencia del calentamiento global. Aun así, considera que el verano de 2026 también debe calificarse de excepcional.
Ambos veranos han estado marcados por varias olas de calor. Sin embargo, a diferencia de 2003, cuando las temperaturas más extremas se registraron en agosto, este año varias estaciones meteorológicas ya han batido récords de temperatura máxima diaria en junio, según MeteoSwiss.
Todavía es demasiado pronto para hacer una valoración definitiva del conjunto del año. No obstante, MeteoSwiss prevé que 2026 figure entre los años más cálidos desde que existen registros.
Artículo adaptado al español por Carla Wolff
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